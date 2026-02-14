UAV ném bom Vampire của Ukraine.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất UAV SkyFall của Ukraine đã đạt sản lượng hàng năm là 100.000 chiếc Vampire.

Thông tin này được tiết lộ bởi một đại diện của công ty sử dụng bí danh Nirmata tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới (WDS) 2026, được tổ chức tại Saudi Arabia từ ngày 8 đến 12/2.

Các nhà báo thuộc dự án Oboronka của Ukrainska Pravda và Mezha đã có cuộc phỏng vấn với đại diện của SkyFall.

Dựa trên các số liệu được công bố, công ty hiện đang sản xuất trung bình hơn 8.300 UAV ném bom Vampire mỗi tháng, so với tốc độ sản xuất trước đây là 50.000 chiếc mỗi năm (hơn 4.150 chiếc mỗi tháng).

Công ty nhấn mạnh rằng, phiên bản Vampire hiện tại vượt trội hơn hẳn các phiên bản ban đầu về mọi thông số hiệu năng. Quan trọng hơn, SkyFall dự định sẽ chuyển toàn bộ linh kiện của UAV này sang sản xuất tại Ukraine vào cuối năm nay.

Giá thành của mỗi chiếc UAV cũng đã giảm. Ban đầu có giá lên tới 20.000 USD (tùy thuộc vào cấu hình), Vampire hiện có giá thấp hơn hơn một nửa - khoảng 8.500 USD mỗi chiếc.

Việc giảm giá đáng kể hơn nữa đương nhiên sẽ khó đạt được hơn, khi SkyFall tiếp tục cải tiến máy bay ném bom Vampire.

Hiện nay, Vampire được coi là loại UAV ném bom phổ biến nhất và hiệu quả nhất trong Lực lượng vũ trang Ukraine.

UAV loại này có thể mang tải trọng lên đến 15kg, có phạm vi liên lạc 45km, và đạt tốc độ lên đến 80km/h.