Chỉ xóa một ứng dụng thừa trên Android mà lấy được đến 7GB bộ nhớ: "Giá như tôi biết điều này sớm hơn"

Dọn dẹp dữ liệu trên Android có lẽ là điều quen thuộc với nhiều người dùng. Chúng có thể là ứng dụng không sử dụng đến, tệp tin rác, ảnh trùng lặp và bộ nhớ đệm (cache) – những thứ vốn ngốn không gian lưu trữ và làm chậm máy.

Tuy nhiên, có một kẻ thù lớn hơn mà ít người nhận ra. Đó là AICore - ứng dụng hệ thống phục vụ cho các tác vụ AI trên điện thoại.

Theo cây bút Jon Gilbert của Android Police, AICore là thứ ngốn rất nhiều dung lượng. Trước đây, anh thường tránh gỡ cài đặt nó vì lo ngại ảnh hưởng đến hiệu năng toàn hệ thống. Nhưng cuối cùng, sau quyết định "xuống tay", anh nhận ra rằng đây là một quyết định đúng đắn mà lẽ ra mình phải thực hiện từ lâu.

Dưới đây là cách làm của Jon.

AICore: Quan trọng với AI, nhưng vô dụng ở nơi khác

AICore chỉ xuất hiện trên các điện thoại hỗ trợ các mô hình AI trực tiếp trên máy, phổ biến nhất là Gemini Nano.

Đây là nền tảng giúp các tính năng như Tóm tắt trong Ghi âm (Summarize in Recorder) , Soạn thảo thông minh (Magic Compose) , Pixel Studio , Ghi chú cuộc gọi (Call Notes) , Pixel Screenshots và các tính năng AI khác hoạt động. AICore đóng vai trò giữ cho mô hình AI luôn được cập nhật và cho phép nó giao tiếp với các ứng dụng khác.

Vấn đề của AICore là nó chiếm một lượng lớn dung lượng lưu trữ và thường bị cho là nguyên nhân gây tăng mức tiêu thụ RAM cũng như pin. Mặc dù nó cần thiết để vận hành một số ứng dụng AI, nhưng đây không phải là một dịch vụ thiết yếu như các ứng dụng hệ thống cốt lõi khác.

Vì là ứng dụng hệ thống, bạn không thể gỡ cài đặt hoàn toàn. Thay vào đó, bạn có thể vô hiệu hóa (Disable) và gỡ cài đặt các bản cập nhật để giảm mức chiếm dụng bộ nhớ xuống mức không đáng kể.

Cách thực hiện như sau:

Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) .

Nhấn vào Ứng dụng (Apps) .

Chọn Xem tất cả ứng dụng (See all apps) .

Tìm và chọn AICore .

Nhấn Vô hiệu hóa (Disable) .

Nhấn vào menu ba chấm ở góc trên bên phải màn hình.

Chọn Gỡ cài đặt bản cập nhật (Uninstall updates) .

Tác động ngoài mong đợi

Trước hết, cần làm rõ một vấn đề quan trọng: Việc gỡ cài đặt AICore không nhất thiết sẽ cải thiện ngay lập tức hiệu năng tổng thể hay thời lượng pin của bạn.

Trong một tuần thử nghiệm, tôi không nhận thấy thay đổi đáng kể nào ở hai khía cạnh này. Vì vậy, nếu mục tiêu duy nhất của bạn là kéo dài thời lượng pin, lời khuyên là bạn nên sử dụng các phương pháp đã được kiểm chứng khác. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là việc này vô nghĩa.

Việc gỡ cài đặt các bản cập nhật AICore đã giải phóng tới 7GB dữ liệu trên điện thoại. Con số này tương đương với mức tăng khoảng 5,5% dung lượng lưu trữ – một con số cực kỳ có ý nghĩa trên một chiếc điện thoại chỉ có 128GB bộ nhớ trong.

Một số người dùng khác cũng báo cáo rằng thời lượng pin có tăng lên, dù có thể với người khác thì không. Nhưng có một điều chắc chắn: Bạn sẽ lấy lại được một khoảng không gian lưu trữ đáng kể.

Bên cạnh đó, việc loại bỏ AICore cũng làm giảm các cửa sổ pop-up AI gây phiền nhiễu. Magic Cue không còn làm phiền bằng những gợi ý không liên quan, Pixel Screenshots ngừng gửi thông báo và Magic Compose cũng không còn đề xuất viết lại văn bản.

Kể từ khi gỡ AICore, tôi cảm giác như mình đang sống trong một thực tại song song yên bình – nơi mà các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chưa từng được phát minh. Nếu bạn cũng giống tôi, không mặn mà với các tính năng AI, việc gỡ AICore sẽ không làm bạn mất đi bất cứ thứ gì mình thực sự quan tâm.

Tuy nhiên, nếu bạn yêu thích các công cụ như Pixel Screenshots , mọi chuyện sẽ phức tạp hơn một chút.

Bạn vẫn có thể dùng AI, nhưng phải chấp nhận đánh đổi

Sau khi vô hiệu hóa AICore, tôi đã kiểm tra lại toàn bộ các công cụ AI trên máy để xem chúng hoạt động ra sao.

Một số ứng dụng như Gemini hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trong khi những ứng dụng khác lại bị "tế liệt". Tổn thất đáng chú ý nhất là Pixel Screenshots – ứng dụng này ngừng hoạt động hoàn toàn ngay sau khi tôi xử lý AICore.

Các ứng dụng khác như Pixel Journal và Recorder vẫn hoạt động nhưng bị mất đi các tính năng AI. Cụ thể, Pixel Journal không còn phân tích các câu lệnh của tôi để gợi ý bài đăng, còn Recorder thì mất khả năng tóm tắt bản ghi âm.

Ngược lại, ứng dụng Gemini cốt lõi vẫn chạy bình thường vì nó được vận hành bởi mô hình Gemini Pro/Ultra trên đám mây, thay vì Gemini Nano trực tiếp trên thiết bị.

Thông thường, tôi không khuyến khích việc can thiệp vào các ứng dụng hệ thống vì nhiều ứng dụng trong số đó đóng vai trò sống còn cho máy. Đó là lý do Google ẩn chúng đi để tránh người dùng lỡ tay xóa nhầm.

Nhưng AICore là một ngoại lệ. Nó chỉ cần thiết để vận hành các mô hình AI trên thiết bị. Như thực tế tôi đã trải nghiệm, bạn hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại một cách thoải mái mà không cần đến nó, thậm chí còn tận hưởng được những lợi ích rõ rệt.

Vì vậy, trừ khi bạn là người thường xuyên sử dụng các tính năng AI của Android, hãy mạnh dạn vô hiệu hóa AICore để giải phóng bộ nhớ và loại bỏ những thông báo AI phiền hà.