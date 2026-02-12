"Là chuyên gia Android, tôi khuyên bạn đừng mua mẫu điện thoại này ở thời điểm hiện tại": Xem để tránh

Bước sang năm 2026, việc mua phải một chiếc điện thoại Android "tệ hại" đúng nghĩa là điều khá khó khăn. Dù bạn đang tìm kiếm một chiếc flagship cao cấp hay một thiết bị tầm trung giá rẻ, thị trường luôn tràn ngập những lựa chọn chất lượng.

Tuy nhiên, lời khuyên mua sắm luôn thay đổi theo từng mốc thời gian. Một chiếc điện thoại từng là "món hời" vài tháng trước có thể không còn là lựa chọn tối ưu ở hiện tại. Và dù mặt bằng chung chất lượng điện thoại ngày nay đã rất cao, vẫn tồn tại những "hố đen" mà người dùng nên tránh.

Với kinh nghiệm hơn một thập kỷ trải nghiệm và viết về smartphone, chuyên gia Joe Maring của Android Authority liệt kê 8 mẫu điện thoại Android mà mọi người không nên xuống tiền vào thời điểm tháng 2 năm 2026 này. (Các mẫu máy dưới đây có thể được bán chính hãng hoặc xách tay ở thị trường Việt Nam)

1. Google Pixel 9a

Thực lòng mà nói, Google Pixel 9a là một chiếc điện thoại Android xuất sắc. Nó được hoàn thiện tốt, sở hữu camera chất lượng, phần mềm mượt mà và mức giá cực kỳ cạnh tranh. Đây là mẫu máy chúng tôi đã từng khuyên dùng rất nhiều lần. Vậy tại sao nó lại nằm trong danh sách này?

Lý do không phải vì Pixel 9a bỗng dưng trở nên lỗi thời, mà nằm ở việc chọn thời điểm mua sắm thông minh.

Google vừa xác nhận sẽ trình làng Pixel 10a vào ngày 18 tháng 2 tới. Khi đó, chắc chắn sẽ có hàng loạt chương trình ưu đãi đặt trước đi kèm. Một số ưu đãi có thể giúp bạn sở hữu máy mới với mức giá tương đương bản 9a đang giảm giá hiện nay.

Dù Pixel 10a được dự đoán không phải là một bước nhảy vọt quá lớn, nhưng khi bạn sắp có cơ hội mua đời mới hơn với số tiền tương đương (hoặc ít hơn), việc mua Pixel 9a ngay lúc này rõ ràng là một quyết định thiếu tính toán.

2. Bộ ba Samsung Galaxy S25 / S25 Plus / S25 Ultra

Tình hình của dòng Galaxy S25 chủ lực cũng tương tự. Sau một năm ra mắt, thế hệ S25 vẫn giữ phong độ rất tốt, nhưng cũng giống như trường hợp của Pixel, "kẻ kế nhiệm" đã ở ngay sát nút.

Các báo cáo mới nhất cho thấy dòng Galaxy S26 sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 2, với các chương trình đặt trước và mở bán ngay sau đó. Samsung vốn nổi tiếng là hãng "phóng khoáng" nhất trong việc tung ra các khuyến mãi đặt trước, và lần ra mắt S26 này chắc chắn không ngoại lệ.

Nhìn lại đợt mở bán S25 năm ngoái, Samsung đã tặng kèm nâng cấp bộ nhớ miễn phí, trợ giá trade-in (thu cũ đổi mới) cực cao, tặng thẻ quà tặng và nhiều ưu đãi khác. Tùy thuộc vào thiết bị bạn mang đi đổi, bạn hoàn toàn có thể sở hữu S25 Ultra với mức giá "rẻ như cho".

Nếu Samsung tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi mạnh tay cho Galaxy S26, bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn hẳn so với việc mua một chiếc S25 ở thời điểm này. Dù dòng S25 đang có giảm giá, nhưng mức tiết kiệm từ các chương trình của S26 chỉ trong vài tuần tới sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều.

3. Samsung Galaxy A56 5G

Cũng giống như dòng S25, Galaxy A56 5G đang rơi vào giai đoạn "nhạy cảm" khi sắp bị thay thế. Tuy nhiên, khác với dòng S, bản thân A56 5G vốn dĩ đã không phải là một chiếc điện thoại tốt.

Trong bài đánh giá chi tiết, đồng nghiệp của tôi đã chỉ trích gay gắt mẫu máy này vì hiệu năng trì trệ, thiết kế thiếu đột phá và hệ thống camera phụ gây thất vọng. Dù là bây giờ hay vài tháng trước, A56 5G chưa bao giờ nằm trong danh mục khuyên dùng của chúng tôi.

Tin tốt là Galaxy A57 5G dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Theo các tin đồn, đây sẽ là một bản nâng cấp đáng giá với chipset mới mạnh mẽ hơn, bộ nhớ khởi điểm gấp đôi, thiết kế mỏng nhẹ hơn mà không đánh đổi dung lượng pin hay tốc độ sạc. Nếu những thông tin này là chính xác, A57 5G thực sự rất hứa hẹn. Đừng dại gì mà đâm đầu vào A56 5G lúc này.

4. OnePlus 15

Có thể bạn nghĩ rằng chỉ những điện thoại cũ sắp có đời mới mới đáng bị "gạch tên", nhưng thực tế không hẳn vậy. Ba cái tên tiếp theo đều là những mẫu máy vừa ra mắt nhưng tôi vẫn rất khó để đưa ra lời khuyên mua sắm, bắt đầu với OnePlus 15.

OnePlus 15 là một chiếc smartphone gây nhiều ức chế. Sau thành công rực rỡ của OnePlus 13, rất nhiều khía cạnh trên thế hệ 15 lại đi lùi. Thiết kế nhạt nhòa, phần cứng camera bị hạ cấp, độ phân giải màn hình thấp hơn và thậm chí còn gặp vấn đề về nhiệt độ. Dù vẫn có điểm cộng về thời lượng pin và sạc nhanh, nhưng trải nghiệm tổng thể kém chỉn chu hơn nhiều so với bản tiền nhiệm.

Nếu đang cân nhắc OnePlus 15, tốt hơn hết bạn nên tìm mua OnePlus 13. Đó khách quan là một chiếc điện thoại tốt hơn, và nhờ các đợt giảm giá, bạn thường có thể sở hữu nó với giá rẻ hơn cả OnePlus 15.

5. OnePlus 15R

Lời khuyên của tôi dành cho OnePlus 15R cũng gần như tương tự. Trong những năm qua, dòng "R" của OnePlus luôn là biểu tượng của hiệu năng cao đi kèm mức giá hợp lý. OnePlus 13R và 12R từng là những mẫu máy đáng mua nhất trong phân khúc giá của chúng.

Đáng tiếc, OnePlus 15R đã hoàn toàn thất bại trong việc tiếp nối di sản đó. Hãng đã loại bỏ thanh gạt trạng thái trứ danh, sử dụng cảm biến camera kém hơn bản 13R, cắt bỏ tính năng sạc không dây nhưng lại tăng giá thêm 100 USD. Đây đáng lẽ phải là một "kèo thơm", nhưng OnePlus đã tự làm khó mình.

Thay vì OnePlus 15R, tôi vẫn nhiệt liệt đề xuất OnePlus 13R. Bạn có thể tìm thấy hàng tồn kho tại các đại lý bán lẻ, và ở năm 2026 này, đó vẫn là một món hời — điều mà tôi không thể nói về OnePlus 15R.

6. Motorola Moto G (2026)

Cái tên cuối cùng trong danh sách "không nên mua" là Motorola Moto G (2026). Ra mắt vào tháng 12, chiếc máy này trông có vẻ khá ổn trên thông số: màn hình 6.7 inch 120Hz, pin 5.200mAh, sạc 30W và có cả jack cắm tai nghe 3.5mm. Với mức giá 200 USD, nghe có vẻ không tệ.

Tuy nhiên, thực tế trải nghiệm của dòng máy này những năm gần đây thường rất đáng thất vọng. Bản Moto G (2025) năm ngoái chỉ nhận được số điểm 5/10 khiêm tốn vì hiệu năng kém, camera yếu và chính sách hỗ trợ phần mềm cực kỳ hạn chế.

Nhìn vào Moto G (2026), máy vẫn dùng lại chipset cũ, camera gần như y hệt và chính sách cập nhật không đổi. Có vẻ như Motorola vẫn chưa hề lắng nghe người dùng.

Việc chọn mua điện thoại không chỉ là chọn cấu hình mà còn là chọn thời điểm. Hy vọng danh sách này giúp bạn tránh được những quyết định mua sắm đáng tiếc trong tháng 2 này.