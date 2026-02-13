Đây là mẫu điện thoại cực kỳ giữ giá sau 5 năm sử dụng: Vẫn đáng mua nhất thị trường

Cây bút Alvin Wanjala của MakeUseOf đã thực hiện các bước tổng hợp thông tin để tìm xem đâu là mẫu điện thoại giữ giá tốt nhất sau nhiều năm và là lựa chọn đáng mua nhất cho người dùng. Dưới đây là kết quả của anh.

Một thương hiệu luôn giữ giá tốt hơn tất cả

Đó là iPhone, dĩ nhiên rồi. Luôn là iPhone (hoặc Mac – dòng laptop của Apple cũng giữ giá cực kỳ ấn tượng).

Việc các mẫu smartphone và phần cứng của Apple được yêu thích toàn cầu và giữ giá tốt có lẽ không phải là thông tin gây sốc, nhưng câu hỏi thực sự nằm ở chỗ: Chúng giữ giá tốt hơn các đối thủ bao nhiêu?

Tôi đã thực hiện khảo sát các mẫu smartphone ra mắt khoảng 5 đến 6 năm trước, giai đoạn từ 2020 đến 2021. Những thiết bị ở độ tuổi này vẫn hoàn toàn có thể sử dụng tốt, biến chúng thành một phân khúc quan trọng cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một món hời hoặc muốn "thu hồi vốn" từ thiết bị cũ của mình.

Dù đã biết iPhone giữ giá tốt, nhưng mức chênh lệch giữa giá niêm yết và giá bán lại sau 5 năm của một số thiết bị vẫn khiến tôi sững sờ.

Tôi sẽ đi sâu vào số liệu ngay sau đây, nhưng có vẻ các thiết bị Samsung thực sự chật vật trong việc duy trì giá trị. Cả Samsung S20 và S21 đều mất hơn 80% giá trị sau 5 năm, trong khi con số này ở iPhone chỉ khoảng 70%.

Vậy đâu là câu trả lời? Mẫu điện thoại cụ thể nào giữ giá tốt nhất và đâu là những món hời thực sự?

Một cái tên bất ngờ xuất hiện

Trong danh sách điện thoại bán ra từ năm 2020, có một mẫu smartphone đã âm thầm leo hạng.

Các smartphone từ thời điểm này rõ ràng đã giảm giá mạnh. Tuy nhiên, dòng iPhone 12 ra mắt cuối năm 2020 đã giữ giá tốt hơn tất cả các mẫu điện thoại khác ra mắt cùng năm.

Như bạn có thể thấy trong bảng, có một "ngoại lệ" thú vị giữa các mẫu máy phổ biến năm 2020: Google Pixel 5. Nhờ giá khởi điểm thấp (699 USD), nó vẫn giữ được khoảng 25% giá trị (tương đương 175 USD). Vì vậy, nếu bạn đang dọn ngăn tủ và thấy một chiếc Pixel 5, bạn có thể thu về khoảng 1/4 số tiền đã bỏ ra – không tệ sau 5-6 năm.

Tuy nhiên, xét việc iPhone 12 Pro Max đang được bán lại với giá chỉ cao hơn 100 USD nhưng sở hữu thông số kỹ thuật vượt trội hơn hẳn, thì đây rõ ràng là một lựa chọn "không cần phải suy nghĩ" nếu bạn có thể chi thêm một chút để có một món hời thực sự. Dù đã cũ, nó vẫn hoạt động rất bền bỉ.

﻿Năm 2021: Sự trở lại vị thế của Apple

Lại một chiến thắng nữa cho Apple? Bạn còn mong đợi điều gì khác sao?

Lần này, bảng xếp hạng bị thống trị bởi dòng iPhone 13, đặc biệt là iPhone 13 Pro Max với màn hình ProMotion 120Hz. Những tính năng cao cấp kết hợp với cam kết hỗ trợ lâu dài của Apple đã giúp thiết bị duy trì giá trị theo thời gian.

Và một lần nữa, ai đang ở dưới đáy bảng? Chính là Samsung. Lần này, Samsung S21 mất tới 82% giá trị so với mức 68% của iPhone 13 Pro Max. Nếu bạn đang có ý định bán lại máy cũ, đây là một sự khác biệt rất lớn về tài chính.

Tại sao smartphone Samsung không giữ giá?

Samsung và các dòng Android khác mất giá nhanh hơn iPhone và tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Từ các bảng số liệu trên, có thể thấy nhiều thế hệ smartphone Samsung trượt giá thấp hơn ít nhất 10% so với đối thủ trực tiếp là iPhone, và thậm chí còn tệ hơn các thiết bị Android khác.

Câu trả lời nằm ở một yếu tố duy nhất: Sự bão hòa thị trường. Samsung và các thiết bị Android xuất hiện tràn ngập ở mọi phân khúc và thị trường.

Trong khi đó, iPhone vẫn duy trì được "vẻ hào nhoáng" của một món đồ xa xỉ nhờ vào thời gian chờ đợi hàng, chiến lược marketing, giá ra mắt cao và công bằng mà nói, nhờ cả sự hỗ trợ tận tình từ Apple về bảo mật lẫn tính năng.

Khi mua iPhone, bạn biết chắc mình sẽ nhận được các bản cập nhật trong nhiều năm. Dòng iPhone 12 dự kiến sẽ được hỗ trợ đến năm 2027, tức là tròn 7 năm sau khi ra mắt. Trong khi đó, Samsung S20 chỉ nhận được 3 bản cập nhật Android và 5 năm cập nhật bảo mật, kết thúc vào năm 2025.

Hiện tại, các thương hiệu Android hàng đầu đã cải thiện chính sách hỗ trợ. Một số thiết bị mới của Samsung và dòng Pixel của Google đã được cam kết hỗ trợ lên đến 7 năm, cuối cùng cũng ngang hàng với Apple. Nhưng hiện tại, Apple vẫn đang đứng đầu các bảng xếp hạng.

Thú vị là, một số nghiên cứu cho thấy các thiết bị Samsung đời mới đang giữ giá tốt hơn các thế hệ trước. Trang Compare and Recycle nhận thấy tốc độ mất giá của dòng Galaxy S đang giảm dần qua từng năm, dù con số này cực kỳ khiêm tốn: S22 mất giá 60% trong năm đầu tiên, S23 là 59% và S24 là 58%.

Sự thay đổi này tuy rất nhỏ, nhưng có thể là tín hiệu cho thấy một bước chuyển dịch nhẹ trong cách các thiết bị Android duy trì giá trị.

Lời kết: Hãy chọn iPhone nếu bạn muốn bán lại được giá

Nhìn chung, ở nhiều danh mục sản phẩm, thiết bị của Apple vẫn giữ giá tốt hơn hầu hết các đối thủ. Bạn vẫn có thể tìm thấy những chiếc Mac từ năm 2012 được bán với giá vài trăm USD dù chúng đã được coi là "đồ cổ", và giá bán lại của iPhone mà chúng ta vừa xem là minh chứng rõ nhất.

Vì vậy, nếu mục tiêu của bạn là giữ lại được giá trị kinh tế cho món đồ công nghệ của mình, hãy cứ trung thành với Apple.