Tiết lộ người được tuyển dụng đi ngắm mây, lương 200 triệu/tháng

Khu du lịch Lão Quân Sơn ở Hà Nam, Trung Quốc đã tuyển được "quan sát viên biển mây" với mức lương 60.000 NDT (khoảng 220 triệu đồng) sau khi thu hút hơn 3.000 hồ sơ ứng tuyển trên toàn quốc. Đó là một nhà sáng tạo nội dung trên Douyin.

Tài khoản WeChat chính thức của khu danh lam thắng cảnh Lão Quân Sơn (Trung Quốc) thông báo đã lựa chọn được người đảm nhiệm vị trí quan sát viên biển mây Lão Quân Sơn, với mức lương 60.000 NDT/tháng.

Trong hơn 3.000 hồ sơ dự tuyển, người được đánh giá cao nhất và trở thành quan sát viên biển mây Lão Quân Sơn là một nhà sáng tạo nội dung trên Douyin. Các video ứng tuyển của người này đã thu hút hơn 80.000 lượt thích từ cộng đồng mạng, đáp ứng tiêu chí mà ban quản lý khu du lịch đưa ra.

Cảnh sắc "thần tiên" ở đỉnh Lão Quân Sơn. Ảnh: Weibo.

Trước đó, ngày 8/7, khu du lịch Lão Quân Sơn công bố tuyển dụng quan sát viên biển mây với mức lương 60.000 NDT, yêu cầu ứng viên lưu trú trên đỉnh Lão Quân Sơn trong 30 ngày, hằng ngày theo dõi sự thay đổi của biển mây tại nơi này. Đợt tuyển dụng mở cho cư dân mạng trên toàn quốc.

Theo thể lệ tuyển chọn, số lượt thích của video tham gia theo chủ đề là căn cứ đánh giá chính. Ban tổ chức đồng thời xem xét chất lượng nội dung video, hiệu quả lan tỏa và mức độ tuân thủ quy định của tài khoản, sau đó lựa chọn quan sát viên.

Đại diện khu du lịch cho biết, tháng 7 và tháng 8 hằng năm là thời điểm Lão Quân Sơn xuất hiện biển mây với tần suất cao nhất và cảnh quan đẹp nhất. Vì vậy, khu du lịch muốn tuyển một người để ghi lại sự thay đổi của biển mây, giúp đông đảo cư dân mạng kịp thời chiêm ngưỡng cảnh tượng thiên nhiên đặc sắc này.

Ông Chu Hướng Nghị - lãnh đạo cấp cao của ban quản lý khu danh thắng Lão Quân Sơn - cho biết mỗi ngày quan sát viên chỉ cần làm một việc là ngắm mây, quay video mây. Chi phí ăn ở được đài thọ toàn bộ

"Chúng tôi tuyển ứng viên từ cộng đồng mạng trên toàn quốc, ngoại trừ nhân viên của khu du lịch Lão Quân Sơn, để tránh mọi người cho rằng cuộc tuyển chọn thiếu công bằng", ông Nghị nói.

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi thông báo được đăng tải đã có nhiều cư dân mạng đăng video để ứng tuyển. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người bình luận rằng họ vô cùng háo hức với cơ hội này.

Lão Quân Sơn là khu du lịch quốc gia cấp 5A của Trung Quốc, được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Ảnh: Weibo.

Bình luận về sự việc thông tin tuyển dụng gây sốt, Guangming Daily cho rằng nhiều địa phương thực tế không thiếu cảnh đẹp, mà thiếu cơ hội để được mọi người biết đến. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, các địa phương luôn tìm cách thu hút sự chú ý nhưng không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả.

Vì vậy, thay vì tự dàn dựng, hãy trao "sân khấu" cho cư dân mạng, bởi trí tưởng tượng và sự nhiệt tình tham gia của người bình thường luôn sinh động và khó đoán hơn bất kỳ kịch bản nào.

Guangming Daily cũng nhấn mạnh rằng cách làm này không phải là liều thuốc vạn năng. Lượng truy cập và sự chú ý trên mạng chỉ mang tính nhất thời, còn uy tín và danh tiếng mới là giá trị lâu dài. Điều quan trọng nhất đối với ngành văn hóa - du lịch vẫn là nâng cao chất lượng dịch vụ, để du khách tìm đến vì sức hút trên mạng đều có được trải nghiệm xứng đáng.