Tiết lộ đặc biệt về chuyên án khủng, cảnh sát thế giới nể phục: Thu hồi hơn 5.315 tỷ đồng, 246kg vàng...

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội mới đây đã chia sẻ những thông tin đặc biệt về hành trình triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) và Lê Khắc Ngọ (tức “Mr Hunter”) cầm đầu. Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, với nhiều đối tượng tham gia, hoạt động tại nhiều quốc gia, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người dân.

Theo đó, sau khi xác định đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước để đấu tranh, triệt phá. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để truy vết, ngăn chặn đường tẩu thoát của các đối tượng.

Số xe sang, vàng bị thu giữ và đối tượng Phó Đức Nam - Ảnh: Công an Hà Nội

Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, một trong những mắt xích quan trọng của vụ án là việc bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) tại Thái Lan khi đối tượng này đang chuẩn bị di chuyển sang quốc gia khác để lẩn trốn. Từ đó, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, siết chặt vòng vây đối với các đối tượng chủ chốt trong đường dây.

Đối tượng Lê Khắc Ngọ liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia như Campuchia, Philippines và tìm cách nhập cảnh trái phép nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP Hà Nội và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (đồng thời là cơ quan thường trực của Interpol tại Việt Nam), các thủ tục pháp lý quốc tế đã được hoàn tất, qua đó tổ chức áp giải, dẫn độ thành công Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Việt Nam để quy án.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 4/3/2026 - Ảnh: Công an Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, chiến công thu hồi triệt để tài sản của Công an TP Hà Nội được coi là một kỳ tích. Cơ quan cảnh sát nhiều quốc gia trên thế giới đã bày tỏ sự nể phục, đánh giá rất cao và trực tiếp đề nghị được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ Công an Việt Nam, bởi việc lần theo dấu vết dòng tiền ảo và thu hồi tài sản xuyên quốc gia đang là bài toán cực khó với lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu.

Liên quan đến vụ án này, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 48 đối tượng. Đáng chú ý, công tác truy vết, phong tỏa và thu hồi tài sản trong vụ án đạt kết quả nổi bật. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ, phong tỏa lên tới hơn 5.315 tỷ đồng, bao gồm tiền, vàng, bất động sản và nhiều tài sản có giá trị khác ở trong và ngoài nước.

Trong số đó có hàng chục xe ô tô hạng sang, bất động sản tại một số quốc gia như Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Campuchia; khoản tiền 1,2 triệu đô la Singapore gửi tại ngân hàng nước ngoài; cùng 246kg vàng nguyên khối và hàng trăm miếng vàng SJC.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam - Ảnh: Công an Hà Nội

Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Ngày 5/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã phát thông báo truy nã đối với Trần Văn Lam (sinh năm 1993, trú tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), được xác định là đối tượng giữ vai trò “quản lý vùng” trong đường dây lừa đảo nói trên. Đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi bị khởi tố vào tháng 1/2025.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng truy nã cần kịp thời thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.