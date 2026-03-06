Vụ cảnh sát ập vào triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV: Hàng nghìn người xem lậu có bị liên quan?

Liên quan đến vụ việc triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV mà Bộ Công an mới thông tin hôm 5/3, một vấn đề khác cũng được đặc biệt quan tâm là việc người xem lậu trên các website có phải chịu trách nhiệm hay không?

Phân tích về vấn đề này trên Znews, luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định với các khán giả đã xem các chương trình bóng đá trên các kênh này dù chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự song đây cũng được xem là hành vi tiếp tay giúp sức cho sai phạm.

Trường hợp người xem bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động đánh bạc trái phép thì sẽ bị xử lý hình sự về "Tội đánh bạc", còn nếu người xem tiếp tục truyền bá văn hóa đồi trụy từ các kênh này thì bị xử lý về hành vi phát tán, chia sẻ các ấn phẩm đồi trụy.

Cũng cùng quan điểm với luật sư Vân, Luật sư Trần Đại Lâm (Công ty Luật ANVI, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng pháp luật chưa đặt ra cơ chế xử lý trực tiếp những người xem lậu nếu họ chỉ xem một cách thụ động.

"Đối với người chỉ xem nội dung lậu, pháp luật chưa đặt ra cơ chế xử lý trực tiếp nếu họ chỉ xem một cách thụ động mà không tham gia vào các hành vi như sao chép, tải xuống, chia sẻ lại hoặc khai thác thương mại từ nội dung đó. Vì vậy, trên thực tế, cơ quan quản lý chủ yếu tập trung xử lý nguồn phát tán và tổ chức cung cấp nội dung lậu, thay vì người xem. Tuy nhiên, về mặt nguyên tắc, việc sử dụng nội dung vi phạm bản quyền là không phù hợp, không được khuyến khích, bởi nó có thể gián tiếp tạo động lực và duy trì thị trường nội dung lậu", báo Dân Trí dẫn lời luật sư Lâm phân tích.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ - Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngược lại, nếu trường hợp người xem tải xuống, phát tán, đăng tải lại nội dung, khai thác vì mục đích thương mại hoặc tham gia các hoạt động như cá cược trái phép gắn với nội dung đó thì có thể bị xem xét xử lý về mặt hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Nói rõ hơn về những hành vi của người xem trên website lậu có thể bị xử lý, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) gồm chia sẻ, lan truyền đường link lậu, đóng góp tiền cho hệ thống hoặc tham gia các hoạt động cá cược bất hợp pháp.

Việc xem bóng đá đi kèm các hoạt động cá cược trực tuyến và số tiền giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên, người xem có thể bị xử lý hình sự về tội Đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015.

Tội nghiêm trọng nhất của đường dây Xôi Lạc TV là gì?

Dưới góc nhìn của các luật sư, chuyên gia pháp lý, thì tội danh nghiêm trọng nhất của các đối tượng trong đường dây Xôi Lạc TV không phải là hành vi phát tán nội dung vi phạm bản quyền trên môi trường mạng.

Theo cơ quan CSĐT, Xôi Lạc TV đã thu tín hiệu từ các nguồn OTT hoặc vệ tinh, sau đó phát lại trái phép các giải thể thao, phim ảnh, những nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền.

Tuy nhiên, một yếu tố đáng chú ý trong vụ án là hệ thống phát sóng của Xôi Lạc TV lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó hình thành đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Theo luật sư Nguyễn Thị Sâm - Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định trên báo Tiền Phong, đây có thể là tội danh nghiêm trọng nhất trong vụ án, bởi hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng internet đã được pháp luật hình sự quy định rất chặt chẽ.

Phân tích rõ hơn, luật sư Sâm cho biết, khung hình phạt cao nhất trong trường hợp sử dụng mạng internet, mạng viễn thông để đánh bạc, phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Còn “Tội tổ chức đánh bạc”, quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự có khung phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu sử dụng mạng internet hoặc phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc. Nếu các đối tượng thiết lập hệ thống, điều hành, lôi kéo người khác đánh bạc, pháp luật xem đây là hành vi tổ chức đánh bạc.

Người thiết lập nền tảng, điều hành dòng tiền hoặc hưởng lợi từ hệ thống thường bị xử lý về tội “Tổ chức đánh bạc”, trong khi người tham gia cá cược sẽ bị xử lý về tội “Đánh bạc.”

Ngoài hai nhóm hành vi trên, một số bị can còn bị khởi tố về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt cao nhất từ 7 năm đến 15 năm tù.

Tang vật vụ án - Ảnh: Công an Hưng Yên

Trước đó, ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc đã triệt phá chuyên án và bắt giữ 38 đối tượng sử dụng công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy xảy ra tại Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố khác với quy mô số tiền lên tới gần 1000 tỷ đồng.

Công an đã xác định đối tượng cầm đầu là Phạm Nguyễn D .(SN 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Công Đ. (SN 1993, trú phường Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ: 20 máy tính xách tay, 35 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 03 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh các loại, 04 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để bình luận; phong toả 58 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt, ô tô, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác; tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.