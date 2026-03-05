Chân dung ông trùm hệ thống Xôi Lạc TV doanh thu hàng trăm tỷ, khám xét khẩn cấp công an thu giữ gì?

Chiều 5/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin về vụ án sử dụng công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Công an đã bắt giữ 38 đối tượng với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Nguyễn D. (sinh năm 1979, HKTT Số 72A Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Công Đ, sinh năm 1993, HKTT tòa The Zei, số 8 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội) được xác định là 2 đối tượng cầm đầu.

Chân dung 2 đối tượng cầm đầu đường dây - Ảnh: Công an Hưng Yên

Trước đó, vào tháng 02/2026, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố đối với 38 đối tượng về hành vi sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua các trang web được nhiều người biết đến như: Xoilactv , ThapcamTV , CakeoTV , Banhkhuc , 8XBET , Hbet , Lu88 ,…

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ 20 máy tính xách tay, 35 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 03 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh các loại, 04 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để bình luận; phong toả 58 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt, ô tô, tiền trong các tài khoản ngân hàng và kê biên các tài sản khác; tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Các tang vật của vụ án - Ảnh: Công an Hưng Yên

Quá trình điều tra ban đầu xác định đường dây trên hoạt động từ nhiều năm trước đến nay với các đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính từ hoạt động xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thay đổi tên miền liên tục, sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài và phân tán hệ thống quản trị nhằm che giấu danh tính. Điều này đặt ra không ít khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ điện tử. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan, cùng với sự hỗ trợ từ các đối tác liên quan trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền số.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng trong đường dây.