Nhiều nghi vấn và thuyết âm mưu đã xuất hiện sau tai nạn thảm khốc của "bông hồng nước Anh".

Vào ngày 31/8/1997, Công nương Diana đã ở trong xe cùng với người bạn trai Dodi Fayed và trưởng bộ phận an ninh của cô là Henri Paul, cũng như vệ sĩ của Dodi là Trevor Rees-Jones.

Paul điều khiển chiếc xe Mercedes-Benz S280 với tốc độ cao qua hầm Pont de l'Alma ở Paris.

9 nhà báo đã đuổi theo chiếc xe. Chiếc xe sau đó đâm vào một trụ giữa trong hầm sau khi Paul mất lái, khiến Paul và Fayed thiệt mạng ngay tại chỗ.

Công nương Diana qua đời vì ngừng tim tại bệnh viện vào khoảng 4 giờ sáng.

Sau vụ tai nạn, cha của Dodi Fayed là ông Mohamed bắt đầu hoài nghi liệu thảm kịch này có phải là một tai nạn đơn thuần hay không, hay con trai ông và Diana đã trở thành mục tiêu ám sát.

Thuyết âm mưu này thậm chí còn cáo buộc một số người trong vụ tai nạn đã giả vờ mất trí nhớ như một phần của kế hoạch che giấu sự thật, và Sky News từng đưa tin rằng người duy nhất sống sót (Rees-Jones) sau đó đã được giao một chức vụ an ninh cấp cao tại Liên Hợp Quốc để đổi lấy "sự im lặng tiếp tục" của mình.

Công nương Diana thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi năm 1997 ở Paris. Ảnh: Getty

Kể từ đó, Rees-Jones đã lên tiếng về các thuyết âm mưu xung quanh vụ tai nạn và phủ nhận mọi cáo buộc.

Năm 2000, ông chia sẻ với tạp chí PEOPLE: “Tôi không hề oán trách ông Al Fayed. Cá nhân tôi nghĩ ông ấy đã tự làm bản thân trở nên lố bịch với những cuộc tấn công và các tuyên bố kỳ lạ này.”

Ông nói thêm: "Nhưng tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn nếu bản thân không có chút trách nhiệm đạo đức nào, nếu không cảm thấy vậy thì bạn chẳng còn là con người nữa."

Cựu nhân viên an ninh sau đó giải thích rõ hơn về cảm xúc này.

"Đó không phải là cái gọi là 'hội chứng dằn vặt của người sống sót'," ông nói. "Đó là thực tế rằng tôi được trả lương để bảo vệ Dodi cùng khách của ông ấy, và họ đã qua đời trong ca làm việc của tôi. Nỗi buồn này sẽ theo tôi suốt phần đời còn lại.”

Rees-Jones cũng đã viết một cuốn sách về thảm kịch có tựa đề The Bodyguard's Story (Câu chuyện của người vệ sĩ), xuất bản năm 2000.

4 năm sau, vào năm 2004, Chiến dịch Paget - cuộc điều tra chính thức xem xét các thuyết âm mưu xung quanh cái chết của Công nương Diana - kết luận Rees-Jones không phạm bất kỳ sai phạm nào và gọi sự việc là một "tai nạn thảm khốc".

Công nương Diana được an nghỉ trên một hòn đảo giữa hồ. Ảnh: Getty

Ông không phải là người duy nhất có mặt tại hiện trường thảm kịch lên tiếng sau này.

Lính cứu hỏa người Pháp Xavier Gourmelon là một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường cấp cứu. Nhiều năm sau, ông đã chia sẻ trên chương trình Good Morning Britain về những lời Diana nói với ông, thừa nhận rằng lúc mới đến hiện trường ông không nhận ra công nương.

Ông tiết lộ những lời cô đã nói với ông là: "Ôi Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra thế này?".

Công nương Diana được an táng trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ thuộc Gia trang Althorp ở Northamptonshire, với những hàng cây được để phát triển tự nhiên nhằm che khuất khu tưởng niệm.

Sự biệt lập tại nơi an nghỉ cuối cùng của “bông hồng nước Anh” dường như là một sự phản bác đanh thép đối với sự chú ý dồn dập của truyền thông mà Công nương Diana đã phải chịu đựng cho đến tận những giây phút cuối đời.

Người đại diện của gia trang trước đây từng cho biết hòn đảo đã được để phát triển tự nhiên và "cố tình mang lại sự riêng tư cho nơi an nghỉ cuối cùng của Công nương".

Nguồn: Ladbible