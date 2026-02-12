Kẻ xả súng sát hại 9 người tại thị trấn Tumbler Ridge (Canada) hôm 10-2 là một người chuyển giới 18 tuổi tên Jesse van Rootselaar.

Nghi phạm ban đầu được mô tả là "phụ nữ mặc váy" đã bắn chết hai người tại một ngôi nhà và 7 người khác tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo đài RT, cảnh sát cho biết tay súng này đã làm bị thương 25 người trước khi dùng súng tự sát.

Kẻ xả súng là một người chuyển giới 18 tuổi tên Jesse van Rootselaar. Ảnh: X

Tại cuộc họp báo hôm 11-2, Phó Cảnh sát trưởng Cảnh sát Hoàng gia Canada Dwayne McDonald đã công bố danh tính nghi phạm là một nữ giới 18 tuổi tên Jesse van Rootselaar.

Tuy nhiên, khi được hỏi về giới tính của nghi phạm, ông cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng Jesse sinh ra là nam giới. Khoảng 6 năm trước, người này bắt đầu quá trình chuyển giới thành nữ, đồng thời tự xác định mình là nữ trong cả đời sống xã hội lẫn công khai".

Trước đó, đài CTV của Canada xác định danh tính kẻ xả súng là Jesse Strang. Theo đài này, hai thi thể được tìm thấy trong ngôi nhà là mẹ và anh/em trai của nghi phạm.

Vài giờ trước đó, trang tin Juno News khẳng định họ đã được chú của nghi phạm liên hệ và cho biết Jesse là người chuyển giới.

Các nguồn tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cũng cho rằng đối tượng có liên hệ với một tài khoản Reddit, nơi nghi phạm được cho là đã bày tỏ sự quan tâm đến súng đạn và mong muốn chuyển giới thành nữ từ năm 15 tuổi.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã hủy chuyến công du dự kiến đến Đức ngay sau vụ xả súng.

Trong bài phát biểu hôm 11-2, ông gọi cuộc tấn công là một hành động "tàn ác chưa từng thấy" và nói thêm rằng những gì xảy ra đã khiến cả quốc gia bàng hoàng và tất cả người dân đều tiếc thương.