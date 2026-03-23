Tiết kiệm xăng dầu: Chỗ nào làm việc trực tuyến được thì nên khuyến khích

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Theo đó, Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bám sát, dự báo tình hình, diễn biến cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động, xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả; xem xét sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khóa (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), tiền tệ (hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ), chính sách quản lý giá, chính sách thương mại... kết hợp tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý chống buôn lậu, quản lý chặt chẽ các đầu mối, thương nhân; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng trục lợi, gian lận thương mại.

Kết luận của Bộ Chính trị nhấn mạnh, cần khuyến khích tiết kiệm trong tiêu dùng để bảo đảm ổn định nguồn cung, giảm thiểu biến động tăng giá nguyên liệu, nhiên liệu trong nước làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Đồng thời, sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu trong dài hạn.

Ngay chiều 21/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do các tác động của xung đột tại Trung Đông và việc triển khai Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục bám sát, dự báo tình hình, diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đánh giá cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Trao đổi với PV Tiền Phong , chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh, chỉ đạo của Bộ Chính trị và những hành động nhanh chóng, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Ông Thịnh tin tưởng, sau khi có kết luận của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Thủ tướng, cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc, bằng nhiều biện pháp, có thể hạn chế được ảnh hưởng của những biến động liên quan đến giá xăng dầu hiện nay.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nêu rõ, xung đột ở Trung Đông gây ra đứt gãy nguồn cung xăng dầu - mặt hàng rất quan trọng, gây ảnh hưởng rất lớn, tác động tới toàn cầu, trong đó có Việt Nam. “Do đứt gãy nguồn cung, nên giá xăng dầu sẽ tăng. Như bạn có thể thấy, giá xăng dầu tăng đã có ảnh hưởng nhất định đến giá các mặt hàng khác. Nói rộng ra, là tác động đến đời sống người dân, đến phát triển kinh tế”, ông Thịnh nói.

Ông Đinh Trọng Thịnh phân tích, nếu xung đột Trung Đông vẫn tiếp diễn, nguồn cung dầu mỏ vẫn khó khăn, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng của Việt Nam. “Chỉ cần cuộc chiến kéo dài, trong tháng 3, tháng 4, thì năm nay, chúng ta có thể đối diện kịch bản giảm 0,3 - 0,5% tăng trưởng. Như thế rất nguy hiểm. Và lạm phát cũng sẽ tăng lên, ảnh hưởng đến chỉ số kinh tế, mục tiêu tăng trưởng”, ông Thịnh nêu thêm và nhấn mạnh, dù cuộc xung đột kết thúc sớm hay muộn, thì nó vẫn có những ảnh hưởng nhất định đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay. Nếu xung đột kết thúc sớm, nguồn cung xăng dầu ổn định, tác động sẽ ít. Nếu xung đột kéo dài, nguồn cung xăng dầu tiếp tục đứt gãy, ảnh hưởng sẽ lớn hơn.

Theo ông Thịnh, việc Bộ Chính trị, Chính phủ có những chỉ đạo và biện pháp kịp thời là rất cần thiết, ví dụ như các cơ quan có trách nhiệm phải chủ động, tích cực trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được mua nguyên, nhiên liệu, bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh… Một vấn đề nữa, theo ông Thịnh, giá xăng dầu tăng cao khiến đời sống người dân gặp khó khăn, vì thế phải làm sao đảm bảo được ổn định đời sống người dân.

Từ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc “khuyến khích tiết kiệm trong tiêu dùng”, ông Thịnh cho biết: “Tôi nghĩ rằng, trước mắt chúng ta phải có những biện pháp khuyến khích để làm sao tiết kiệm xăng dầu lớn nhất. Thậm chí, những chỗ nào có thể làm việc trực tuyến được thì nên cho làm việc trực tuyến. Những gì có thể làm được để tiết kiệm xăng dầu thì nên khuyến khích”.