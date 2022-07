Nhiều người thường bị ảnh hưởng bởi tư tưởng, tiết kiệm tiền là cách bền vững để đạt tự do tài chính. Thực tế điều này đúng nhưng chưa đủ. Đối với người Do Thái - dân tộc nổi tiếng kiếm tiền giỏi với nhiều triệu phú, cách điều tiết nhịp sống và xây dựng tự do tài chính hợp lý, nhanh chóng được gói gọn trong 3 bí quyết dưới đây.

1. Thay vì tiết kiệm hãy lựa chọn lĩnh vực đầu tư để 'tiền đẻ ra tiền'

Người Do Thái đề cao tính tiết kiệm nhưng họ không quá coi trọng việc này. Chi tiêu hợp lý, thông minh để "tiền đẻ ra tiền" mới thực sự là điểm đáng chú ý. Chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, người Do Thái sẽ không ngần ngại đầu tư.

Một trong lĩnh vực đầu tư được người Do Thái ưu tiên đó chính là tin tức. Trong thế giới kinh doanh thông tin là quan trọng nhất. Dân tộc này luôn coi trọng việc thu thập thông tin trong cạnh tranh kinh doanh. Điều này khiến họ là người nắm rõ thông tin và cơ hội kiếm tiền nhanh nhất.

Điều thứ 2 được người Do thái sẵn sàng đầu tư đó là các mối quan hệ. Điều này đúng với câu nói: "20 tuổi kiếm tiền bằng thể lực, 30 tuổi kiếm tiền bằng khối óc, 40 tuổi kiếm tiền bằng quan hệ''.

Không chỉ giúp bạn tăng thu nhập, việc quen biết với những người ưu tú, bạn chắc chắn sẽ học được ở họ những quan điểm, tư duy, cách suy nghĩ giúp bản thân phát triển hơn. Nên nhớ rằng bạn chính là trung bình cộng của 5 người mà bạn dành thời gian nhiều nhất.

Thế giới luôn dành cho người Do thái những lời ca tụng như: một tay là sự giàu có, tay còn lại nắm giữ sự khôn ngoan. Sự giàu có và trí tuệ chắc chắn là điểm nổi bật nhất của người dân Do Thái.

Để có được điều này, họ luôn duy trì truyền thống tốt đẹp là tập trung vào giáo dục. Khi con còn nhỏ, cha mẹ Do Thái luôn rèn cho con niềm yêu thích, say mê đọc sách. Quan niệm "tri thức là của cải" đã in sâu vào tư tưởng của trẻ.

Với trí tuệ thông thái, tự nhiên sẽ nảy sinh ra nhiều ý tưởng kiếm tiền. Đầu tư cho tri thức là một con đường dài, không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân sẽ giúp mỗi người đi nhanh hơn, cũng là chìa khóa dẫn đến tự do tài chính.

2. Sử dụng trí não để kiếm tiền

Trong mắt người Do Thái, kiếm được nhiều tiền và có được của cải hay không là phụ thuộc vào bộ não của bạn. Làm ăn thì luôn dùng trí thông minh để chiến thắng, họ tin rằng chỉ có kiếm tiền bằng khối óc của mình thì mới có thể mang lại tiền tài lớn mạnh, đạt tự do tài chính một cách nhanh chóng.

Họ biết cách vận dụng kiến thức để suy nghĩ, phân tích vấn đề, quan sát nhu cầu cảm xúc, duy trì giá trị của người tiêu dùng. Bởi vậy, việc kinh doanh của người Do Thái dường như rất thuận lợi vì đánh trúng tâm lý người tiêu dùng, thu về lợi nhuận rất lớn.

Vậy nên trong giới tinh hoa và giàu có ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp thế giới đều có thể nhìn thấy bóng dáng của người Do Thái, chẳng hạn như Einstein, Rockefeller, người sáng lập Google, Picasso, Freud, Warren Buffett,...

3. Không bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào

Trong mắt của người Do Thái, cả thế giới này chính là thị trường để họ kiếm tiền. Nếu như một số doanh nhân luôn bó hẹp ở một chỗ thì người Do Thái có tầm nhìn rộng hơn rất nhiều. Điều này giúp họ tìm thấy nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Việc ôm khư khư lãnh đại quen thuộc không phải là cách kiếm tiền của dân tộc này. Các thương nhân Do Thái không có thị trường cố định. Họ đã có mặt ở mọi nơi trên thế giới, chiến đấu từ đông sang tây, tiến tới nam bắc, tiếp xúc rộng rãi và thực hiện các giao dịch lớn nhỏ, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Người Do Thái quan niệm, muốn kiếm tiền không thể ngồi yên một chỗ. Càng đi nhiều, càng tiếp xúc với nhiều người, mở mang tầm mắt và cơ hội kiếm tiền.

Không ngại khó khăn, nắm bắt mọi thời cơ là mấu chốt giúp mỗi người nhanh chóng đạt được tự do tài chính.

Theo Sina

https://cafef.vn/tiet-kiem-khong-phai-la-cach-nguoi-do-thai-dat-duoc-tu-do-tai-chinh-nhanh-nhat-bi-quyet-nam-o-cach-dau-tu-va-kiem-tien-20220729144549193.chn