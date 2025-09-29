Câu chuyện sống tiết kiệm của ông Suzuki (67 tuổi) trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội sau khi được The Gold Online đăng tải. Ông Suzuki sinh ra trong một gia đình nghèo và bắt đầu kiếm tiền khi còn học trung học bằng cách làm việc bán thời gian tại các nhà hàng.

Sau khi có được công việc toàn thời gian, ông thuê căn hộ giá rẻ cách xa văn phòng, tự nấu ăn và mang hộp cơm trưa đến văn phòng mỗi ngày, thức ăn thường chỉ có giá đỗ và thịt gà. Ông đã sống khắc khổ, dè xẻn hết mức trong nhiều năm. Để tiết kiệm tiền điện, Suzuki hiếm khi dùng điều hòa. Ông di chuyển bằng cách đi bộ hoặc đạp xe và chưa bao giờ ăn ở hàng quán.

Ông Suzuki sống kham khổ, không sử dụng máy điều hòa, không bao giờ ă ở nhà hàng. (Ảnh: SCMP)

Vợ ông là đồng nghiệp cùng công ty nên hiểu rõ tính cách của chồng. Suzuki chia sẻ, sau khi có con, ông không còn giỏi tiết kiệm như trước. Hoạt động giải trí của gia đình chủ yếu là đi dã ngoại ở các công viên gần đó. Nếu cần đi đâu khác, họ luôn chọn tuyến đường rẻ nhất.

Suzuki chưa mua nhà hay xe hơi, nhưng nhờ những nỗ lực chắt bóp của mình, ông đã tích lũy được 35 triệu yên (6,2 tỷ đồng). Khi 60 tuổi, ông rút một phần quỹ hưu trí của mình để đầu tư và hiện tại sở hữu tổng tài sản 65 triệu yên (11,5 tỷ đồng).

"Số tiền này để đảm bảo cho những tình huống khẩn cấp và cuộc sống sau này của tôi", ông cho biết. Tuy nhiên, không lâu sau khi Suzuki nghỉ hưu, vợ ông được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời ở tuổi 66. Cái chết của vợ khiến ông nhìn lại cách sống của mình bao nhiêu năm qua.

“Tôi ước gì vợ và tôi có thể tận hưởng nhiều chuyến du lịch hơn và được ăn uống ở nhà hàng. Nhưng thời gian không thể quay ngược lại. Cuộc sống chỉ còn mỗi tiền bạc thì có ý nghĩa gì nữa?”, Suzuki hối hận.

Ông hối hận vì đã không đưa người vợ quá cố của mình đi du lịch và đến nhà hàng nhiều hơn. (Ảnh: Shutterstock)

Ông Suzuki không phải là trường hợp hiếm thấy ở Nhật Bản mà toàn bộ cuộc sống xoay quanh chủ đề "thắt lưng buộc bụng". Năm 2024, một người đàn ông 45 tuổi thu hút sự chú ý của dư luận vì sống siêu khổ trong hơn 20 năm và tiết kiệm được 135 triệu yên (23,9 tỷ đồng).

Bữa ăn của anh gồm có một quả mận chua, một ít rau muối và một bát cơm. Đôi khi bữa tối chỉ là một thứ đồ uống tăng lực được mua bằng điểm miễn phí từ các cửa hàng tiện lợi.



