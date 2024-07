Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định vừa tổ chức phiên họp định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2024.

Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến và nắm tình hình, tiến độ, những khó khăn, vướng mắc đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; dự thảo Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo về kết quả rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tham dự phiên họp. Vụ Cồn Xanh: Khởi tố 3 bị can nguyên là lãnh đạo xã

Phiên họp đã nghe báo cáo tổng hợp của Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu của các đồng chí: Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh - Ủy viên Ban Chỉ đạo về tình hình, tiến độ, kết quả xử lý đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Ngọc Ánh về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra trên không gian mạng liên quan đến khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can nguyên là lãnh đạo xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm:

- Phạm Ngọc Quyến, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành giai đoạn 2010-2015;

- Trần Văn An, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành giai đoạn 2020-2023, nay là Chủ tịch UBND xã Phúc Thắng;

- Đào Văn Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành giai đoạn 2010-2015.

Tại cuộc họp, các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo dự họp phát biểu ý kiến làm rõ thêm những nội dung liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tham dự phiên họp.





Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, trách nhiệm cao của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xử lý các vụ án, vụ việc.

Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra trên không gian mạng thuộc khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can nguyên là lãnh đạo xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; tạm giữ 7 đối tượng có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Hiện đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long...

Quang cảnh phiên họp. Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án Cồn Xanh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, chủ động phối hợp tổ chức họp liên ngành để thống nhất, đánh giá tài liệu chứng cứ, đồng thời đưa ra các giải pháp để tháo gỡ những những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; làm rõ đến đâu, xử lý đến đó; không để oan, sai, không bỏ lọt tội phạm.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan đến khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng; điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ của các đối tượng có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và vi phạm pháp luật trên không gian mạng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm về đất đai, thực hiện thu hồi đất đối với các dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao nhận thức trong nhân dân tạo sự đồng thuận với chủ trương của tỉnh, không để khiếu kiện đông người, kéo dài tập trung lên tỉnh và Trung ương.

Các cơ quan kiểm tra, thanh tra tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thường xuyên; kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm; chủ động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Phạm Gia Túc cũng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đưa một số vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo./.