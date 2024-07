Vụ người vợ đầu độc chồng và 3 người thân: Mua Xyanua trên mạng từ năm 2022

Trong cuộc họp báo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin liên quan việc điều tra vụ người vợ đầu độc nhiều người thân.



Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về hành vi giết người. Bích đã thừa nhận hành vi đầu độc bằng Xyanua khiến chồng và 2 cháu tử vong. Riêng nạn nhân thứ 4 đã ổn định sức khoẻ.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn cho biết năm 2022, đối tượng Bích mua Xyanua trên mạng xã hội và cất trong phòng ngủ.

Bích khai tháng 10-2023 đến 6-2024 đã đầu độc 3 người thân khác và tất cả các nạn nhân đưa đi cấp cứu và tử vong.



"Xác định tính chất nghiêm trọng, giết nhiều người với động cơ đê hèn, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt bị can Bích về hành vi giết người" - Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn nói.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đến nay công an vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra xử lý nghiêm.

Theo lời khai ban đầu của Bích tại cơ quan công an, do những mâu thuẫn với người thân trong gia đình nên Bích đã nảy sinh ý định ra tay giết hại họ. Để tránh bị cơ quan chức năng có thể phát hiện, Bích đã chuẩn bị sẵn một chai Xyanua giấu trong ngăn tủ được khóa cẩn thận ở trong nhà vệ sinh.

Bích khai, việc đầu độc anh N.T.T.T. (chồng của Bích, SN 1986) vì do chồng cờ bạc. Cụ thể, vào một ngày của tháng 10-2023, khi chồng bị bệnh, đang uống thuốc điều trị, Bích lấy những viên thuốc con nhộng đem bỏ hết ruột rồi cho chất độc Xyanua vào thay thế.

Khi anh T. đi làm về buổi trưa, uống thuốc viên con nhộng có chất độc, Bích tận mắt chứng kiến. Vài ngày sau đó, anh T. qua đời, Bích tung tin với những người xung quanh rằng anh bị đột quỵ rồi nhanh chóng đưa đi hỏa táng.

Tiếp đó, Bích mượn tiền em gái nhưng bị từ chối. Bích cho rằng em gái, anh trai ruột biết nhiều chuyện về việc mình bồ bịch nên nảy sinh ý định dằn mặt. Đợi lúc người em gái và anh trai đi làm vắng nhà, để hai đứa con là bé N.K.D (SN 2017, con của em gái) và bé N.H.N. (12 tuổi, con của anh trai), Bích lấy Xyanua trộn vào nước ngọt đưa cho hai cháu bé uống khiến cả hai tử vong vài ngày sau đó.

Đến đầu tháng 6-2024, Bích và chị dâu xảy ra cãi cọ qua lại vì mỗi người một ý trong cuộc sống gia đình. Bích cho rằng mình bị chị dâu chèn ép, trong khi anh trai lại dung túng cho vợ làm nhục mình nên lập tức nghĩ đến việc trả thù.

Ngày 21-6-2024, phát hiện con trai của chị dâu là N. H. B. T. (18 tuổi) nổi nhiều mụn trên mặt nên Bích giả vờ nhẹ nhàng trò chuyện và nói rằng có biết toa thuốc chữa trị hiệu quả.

Sau đó, Bích lập tức chạy ra hiệu thuốc mua mấy viên dạng con nhộng mang đổ hết ruột đi rồi nhồi Xyanua vào trong, đưa cho T. uống. Sáng 22-6, phát hiện T. có biểu hiện lạ như khó thở, nôn ói, nhức đầu rồi ngất xỉu, cha mẹ đã lập tức đưa đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP Thủ Đức, TP HCM cấp cứu.

Khi có kết quả xét nghiệm từ các bác sĩ, gia đình nạn nhân nghi con mình bị đầu độc bằng Xyanua nên đã đến cơ quan công an trình báo. Sau đó, Bích lập tức mang chai nhựa đựng Xyanua ra nghĩa trang đào hố chôn nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.