Tiếp nhận Nguyễn Thị Tuyết SN 1996 ra đầu thú

Ngày 13/3/2026, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh cho biết vừa phối hợp Công an phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận đối tượng truy nã ra đầu thú: Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1996, ngụ khóm Tân Thành, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh đang làm thủ tục tiếp nhận Tuyết ra đầu thú

Được biết, vào khoảng tháng 11 năm 2023, Tuyết bị Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, nay là Tòa án nhân dân Khu vực 4, thành phố Cần Thơ tuyên án 01 năm tù về tội trộm cắp tài sản và ủy thác về Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc, nay là Tòa án nhân dân Khu vực 8, tỉnh Đồng Tháp để thi hành án phạt tù.

Do Tuyết đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên việc thi hành án được tạm hoãn. Đến tháng 09/2025 thì Tòa án nhân dân Khu vực 8, tỉnh Đồng Tháp thông báo hết thời hạn hoãn chấp hành án và ra quyết định thi hành án thì Tuyết không có ở địa phương nên đề nghị và được Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh ra Quyết định truy nã đối với Tuyết từ ngày 20/01/2026.

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh đang làm việc Tuyết

Trong thời gian này, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh cũng đã gặp gỡ, tiếp xúc với gia đình, người thân đối tượng Tuyết để tuyên truyền, giải thích rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú; vận động người thân kêu gọi đối tượng Tuyết sớm trở về trình diện để được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm. Đến ngày 12/3/2026, Tuyết đã chủ động đến Công an phường Sa Đéc để đầu thú.

Đối tượng Tuyết tại cơ quan Công an

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh đã lập biên bản tiếp nhận người ra đầu thú, tiến hành lấy lời khai ban đầu và hoàn tất các thủ tục, bàn giao đối tượng Tuyết cho Phân trại Sa Đéc tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.