Tiến sĩ Đình Bảo ở Mỹ: "Nghệ sĩ phải là tấm gương cho xã hội"

"Tôi đi học tiến sĩ không phải để có công việc, kiếm được nhiều tiền hơn" – Đình Bảo nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Đình Bảo (cựu thành viên nhóm nhạc đình đám AC&M) đã chia sẻ về quan điểm sống của mình. Anh vừa nhận bằng tiến sĩ ở Mỹ.

Đình Bảo tại Mỹ

Đình Bảo nói: "Tôi tự cảm nhận tôi có nợ với chính thanh xuân của mình, nên vào những lúc khó khăn, nhụt chí, chính điều đó đã vực tôi dậy. Vì tôi đã hi sinh quá lớn, nên tôi không thể nào cho phép tôi dừng bước, phải tiếp tục đi.

Một điều nữa, tôi đã là một nghệ sĩ, có sức ảnh hưởng lớn tới nhiều người trong công chúng, đặc biệt là giới trẻ, thì phải là một tấm gương, có ảnh hưởng tốt tới thế hệ sau, để họ có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp mà học theo.

Đương nhiên, ai cũng hiểu đi học thì sẽ có công việc tốt hơn, nhưng tôi đi học tiến sĩ không phải để có công việc, kiếm được nhiều tiền hơn. Đó không phải mục đích của tôi. Mục đích của tôi là, nghệ sĩ phải là tấm gương tốt cho xã hội. Đó châm ngôn sống của tôi.

Tôi bế con gái và đưa bé lên nhận bằng vì muốn cho con tôi cảm nhận được điều đó. Nó được nhìn thấy, cảm nhận được cảm xúc khi bước lên sân khấu nhận bằng cùng bố.

Để từ đó trở thành mầm mống giúp nở hoa sau này, khi con gái tôi trưởng thành. Nó sẽ tiếp tục phấn đấu, nuôi dưỡng được cảm xúc để cố gắng trên con đường học tập. Tôi muốn là động lực cho con gái mình.

Thật sự, tôi không phải đặt áp lực lên con. Tôi chỉ muốn con có nền tảng để bước tiếp. Tôi đến Mỹ khi đã trưởng thành, không hiểu nhiều về văn hóa Mỹ, không phải người nói tiếng Anh tốt, nhưng tôi vẫn tiếp tục vượt qua khó khăn đó để đạt được thành tựu.

Tôi muốn con thấy được quá trình đó để cố gắng sống tốt hơn. Ngày xưa, fan hâm mộ nhóm AC&M đều là những học sinh, sinh viên rất giỏi. Mọi người trong nhóm đều có chung mục đích là làm sao để các fan trở thành người có học thức, có văn hóa, lễ phép trong đời sống.

Từ xưa khi thành lập nhóm chúng tôi đã có châm ngôn như vậy rồi, nên bây giờ tôi vẫn tiếp tục theo đuổi điều đó".