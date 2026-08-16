Tiền gửi ngân hàng tăng kỷ lục, nguồn vốn khổng lồ đang chảy về đâu?

Hơn 11 triệu tỷ đồng tiền gửi dân cư đang nằm trong hệ thống ngân hàng, riêng 6 tháng đầu năm nay tăng thêm khoảng 733.000 tỷ đồng. Khi dòng tiền nhàn rỗi liên tục đổ vào ngân hàng, câu hỏi đặt ra là nguồn vốn khổng lồ này đang chảy về đâu?

Ngân hàng đua huy động vốn

Có 300 triệu đồng tiền để dành, chị Minh Hiền (43 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM) quyết định gửi ngân hàng thay vì mua vàng như trước. Với kỳ hạn một năm và lãi suất 9%/năm, chị dự tính khoản tiền gửi sẽ mang về khoảng 30 triệu đồng tiền lãi khi đáo hạn.

“Hiện nay giá vàng đang đứng yên hoặc có xu hướng giảm, mua vàng giờ chỉ có lỗ. Trong khi gửi tiền vào ngân hàng vừa bền vững, vừa yên tâm lại có tiền để mình chi tiêu, mua sắm dịp cuối năm, lễ Tết”, chị Hiền nói.

Lãi suất hấp dẫn khiến tiền gửi vào ngân hàng tăng cao kỷ lục.

Thực tế, khảo sát tại nhiều ngân hàng trên địa bàn TPHCM cho thấy, cuộc đua huy động vốn đang diễn ra khá rõ nét. Lãi suất tiết kiệm, đặc biệt ở các sản phẩm trực tuyến và kỳ hạn dài được nhiều nhà băng duy trì ở mức cao để thu hút dòng tiền.

Với kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất tiết kiệm được áp dụng ở mức kịch trần 4,75%/năm. Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng rõ rệt hơn. VCBNEO, MBV niêm yết lãi suất 7%/năm, trong khi PGBank ở mức 6,9%/năm.

Ngay cả nhóm ngân hàng big4 cũng đưa ra mức lãi suất đáng chú ý ở các kỳ hạn từ 6 tháng. Vietcombank áp dụng lãi suất tiết kiệm linh hoạt 6 tháng ở mức 7%/năm, kỳ hạn 12 tháng lên 7,2%/năm. Một số ngân hàng còn thỏa thuận mức lãi suất lên tới 8-9%/năm.

Không chỉ cạnh tranh bằng tiền gửi tiết kiệm, nhiều ngân hàng còn triển khai các sản phẩm huy động vốn khác. Chứng chỉ tiền gửi với lãi suất trên 8%/năm được đưa ra thị trường, cùng với những đợt phát hành trái phiếu có mức lãi suất cao.

Dòng tiền ổn định tạo lực đỡ cho các ngành sản xuất kinh doanh.

Những diễn biến này cho thấy ngân hàng đang có nhu cầu lớn trong việc thu hút nguồn vốn, đặc biệt là nguồn tiền nhàn rỗi từ khu vực dân cư.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 6 đã vượt mốc 11 triệu tỷ đồng. Chỉ riêng trong tháng 6, tiền gửi dân cư tăng thêm khoảng 242.000 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, dòng tiền gửi của khu vực này tăng khoảng 733.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đến cuối tháng 6 đạt khoảng 6,37 triệu tỷ đồng, tăng hơn 3,09% so với cuối năm 2025. Riêng trong tháng 6, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng thêm khoảng 203.000 tỷ đồng.

Tại TPHCM và Đồng Nai, quy mô huy động vốn trên địa bàn đã vượt 6,1 triệu tỷ đồng. Dòng vốn huy động cũng tăng trưởng tích cực trong những tháng gần đây, với mức tăng 1,3% trong tháng 4; 1,57% trong tháng 5 và 2,84% trong tháng 6.

Vốn huy động chảy về đâu?

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 - cho biết, tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn chiếm 39,2% tổng huy động vốn. Bộ phận này có tốc độ tăng trưởng khá, cao hơn mức tăng huy động vốn chung trên địa bàn, vốn tăng 9,2% so với cuối năm 2025.

Theo ông Lệnh, nguồn tiền gửi ổn định tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng trung và dài hạn, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ và phát triển hạ tầng.

“Dòng vốn tín dụng đã được định hướng rõ ràng để hỗ trợ các ngành sản xuất ưu tiên. Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nông nghiệp, xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ đều đạt những con số ấn tượng. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn tạo động lực cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế”, ông Lệnh cho biết.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tín dụng vào bất động sản vẫn duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, việc nguồn tiền huy động tăng mạnh không đồng nghĩa toàn bộ dòng vốn sẽ chảy ngay vào khu vực sản xuất kinh doanh.

Ngày 15/8, chia sẻ với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế - tài chính Đinh Trọng Thịnh nhìn nhận, dù hoạt động cho vay khá đa dạng nhưng trong vài tháng qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng đổ vào bất động sản vẫn cao hơn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đánh giá về hiện tượng này, ông Thịnh cho rằng đây là điều bình thường, bởi nhu cầu vay và giá trị các khoản vay bất động sản thường rất lớn. Về nguyên tắc, Ngân hàng Nhà nước luôn mong muốn đẩy mạnh nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh, đồng thời giảm thiểu sự gia tăng của tín dụng bất động sản. Tuy nhiên trên thực tế, tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản vẫn duy trì ở mức cao.

Đối với các nguy cơ tiềm ẩn và giải pháp nắn dòng tín dụng về đúng mục tiêu sản xuất kinh doanh ban đầu, TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh, đây là một trong những vấn đề rất quan trọng. Điều này phụ thuộc lớn vào các chính sách điều phối và bản thân các ngân hàng thương mại. Việc điều chỉnh mức độ cho vay cần được thực hiện hợp lý, nhằm đảm bảo tỷ trọng tín dụng bất động sản chỉ dừng ở mức vừa phải.

Trong bối cảnh nguồn vốn huy động từ dân cư tiếp tục tăng, bài toán đặt ra không chỉ nhằm thu hút tiền vào hệ thống ngân hàng mà còn phải phân bổ nguồn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Theo TS. Đinh Trọng Thịnh, đây vẫn là bài toán khó khi mặt bằng cho vay và các yếu tố liên quan của Việt Nam đang ở mức khá cao. Các cơ quan quản lý và ngân hàng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp điều chỉnh phù hợp.