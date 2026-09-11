Tiến độ mới nhất tại siêu dự án gần 20.000 tỷ do liên danh Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, nhận "lệnh" hoàn thành trong 24 tháng

Đến nay, cầu Tứ Liên đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng, sản lượng thi công đạt 19,57% giá trị hợp đồng.

Theo thông tin mới nhất, dự án cầu Tứ Liên đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng với diện tích 62,51 ha. Liên danh nhà thầu hiện tổ chức 15 mũi thi công trên toàn tuyến, với sản lượng đạt 1.843/9.418 tỷ đồng, tương đương 19,57% giá trị hợp đồng.

Tại cầu chính, 4/37 đốt thân tháp tại các trụ P37 và P38 đã được hoàn thành. Nút giao Nghi Tàm hoàn thành 156/167 cọc và 11/23 bệ trụ; nút giao Trường Sa hoàn thành 121/346 cọc và 6/27 đốt hầm hở của hầm chui Quốc lộ 5.

Các hạng mục cầu dẫn cũng đang được triển khai. Cầu dẫn phía Nghi Tàm đã hoàn thành 362/642 cọc khoan nhồi, trong khi cầu dẫn phía Đông Anh hoàn thành 144/208 cọc.

Theo đánh giá, các hạng mục cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Tuy nhiên, nút giao Nghi Tàm, cầu dẫn phía Nghi Tàm và cầu đúc hẫng vượt sông Đuống đang chậm hơn kế hoạch, cần tập trung nguồn lực để bù tiến độ.

Công trường được tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành trong năm 2027 (Ảnh: Báo Hà Nội Mới).

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công ngày 19/5/2025. Tại lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Quản lý dự án phát huy tối đa trách nhiệm, đồng thời đề nghị các nhà thầu nỗ lực rút ngắn thời gian thi công xuống còn 24 tháng.

Về quy mô, dự án cầu Tứ Liên có tổng chiều dài khoảng 5,15 km, điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ cũ) và điểm cuối nối với đường Trường Sa (huyện Đông Anh cũ).

Cầu chính Tứ Liên được thiết kế theo dạng cầu dây văng, mặt cắt ngang rộng 43 m, sử dụng kết cấu dầm thép với nhịp chính dài 500 m và trụ tháp cao 185 m. Hệ thống đường dẫn phía Nghi Tàm rộng 48 m, trong khi phía Đông Anh rộng 60 m.

Dự án gồm 4 dự án thành phần với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư trên 4.300 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi khoảng 62,5 ha, khoảng 700 trường hợp thu hồi đất.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 15.500 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Tập đoàn Vingroup và một số đối tác khác.

Dự kiến đến cuối năm nay, toàn bộ cọc khoan nhồi của dự án sẽ hoàn thành. Sang năm 2027, các đơn vị sẽ tập trung thi công tháp chính trước khi triển khai lao dầm thép.

Theo kế hoạch, cầu Tứ Liên phấn đấu hợp long nhịp chính dây văng vào ngày 30/7/2027, thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác dịp 10/10/2027.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, cầu Tứ Liên được kỳ vọng tăng cường khả năng kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với Vinhomes Global Gate, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến đường kết nối Thủ đô với sân bay Gia Bình và khu vực quy hoạch Khu đô thị thông minh - sinh thái.