Tiền bảo hiểm trả vào lương thử việc có khấu trừ thuế TNCN?

Công ty của bà Tạ Thị Minh Châu (TPHCM) và người lao động ký hợp đồng thử việc riêng, thời hạn 2 tháng, mức lương thử việc 16 triệu đồng/tháng.

Trong giai đoạn này, công ty không đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà chi trả gộp cùng kỳ lương khoản tiền tương đương 21,5% mức lương thử việc (tương đương 3,440 triệu đồng/tháng) thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Sau thử việc, hai bên ký hợp đồng lao động 12 tháng, người lao động được tham gia bảo hiểm đầy đủ và đã chấm dứt quan hệ lao động khi hết hạn hợp đồng.

Bà Châu hỏi, đối với khoản tiền 3,440 triệu đồng/tháng chi trả thêm trong thời gian thử việc, trường hợp người lao động là cá nhân cư trú nhận khoản tiền này cùng lương thử việc và không thuộc diện được lập cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế, công ty có bắt buộc phải khấu trừ 10% trên tổng số tiền 19,440 triệu đồng (bao gồm lương thử việc và khoản chi trả thêm tương ứng tiền đóng bảo hiểm) hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 1 Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Thông tư số 87/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Tại khoản 1, 2 Điều 50 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định khấu trừ thuế:

"Điều 50. Khấu trừ thuế

Trừ các đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, khi tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế phải thực hiện khấu trừ thuế và nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân căn cứ vào:

a) Thu nhập tính thuế tháng (đối với các khoản thu nhập do tổ chức, cá nhân chi trả, chi trả thay cho cá nhân);

b) Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 9 của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng (bao gồm cả trường hợp trả tiền lương, thu nhập khác cho người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động) mà mức chi trả thu nhập từ 05 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế và nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân. Trường hợp mức chi trả thu nhập dưới 05 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% khi cá nhân có yêu cầu.

Trường hợp cá nhân chỉ có thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật liên quan khác.

Căn cứ vào cam kết của cá nhân, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho cơ quan thuế".

Căn cứ các quy định tại văn bản pháp luật, Thuế cơ sở 1 TPHCM trả lời nguyên tắc như sau:

Công ty của bà Châu nếu chi trả thu nhập cho người lao động có hợp đồng lao động 2 tháng với tổng thu nhập công ty chi trả là 19.440.000 đồng/tháng cho từng lần chi trả và cá nhân không lập cam kết để tạm thời chưa khấu trừ thuế theo như trình bày thì công ty phải khấu trừ thuế và nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP.

Thuế cơ sở 1 TPHCM thông báo đến công ty và đề nghị công ty căn cứ vào tình hình thực tế với các quy định tại văn bản pháp luật để thực hiện đúng quy định.