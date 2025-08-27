Tiệm vàng ở TP.HCM kín khách ngày giá lên 128 triệu đồng/lượng

Sau thông tin sửa đổi Nghị định 24 theo hướng xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, sáng nay 27/8, giá vàng gây bất ngờ khi tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều qua 26/8.

Đến trưa 27/8, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn vẫn niêm yết mức 126 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra 128 triệu đồng/lượng, bằng với giá mở cửa đầu giờ sáng. Chênh lệch mua bán mỗi lượng vàng nới rộng 2 triệu đồng/lượng. Riêng chênh lệch mỗi lượng vàng nhẫn SJC là 2,5 - 2,6 triệu đồng; tương ứng mua - bán từ 119,9 - 122,4 triệu đồng/lượng.

Khách xếp hàng dài chờ mua vàng tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai từ sáng sớm. (Ảnh: Hà Linh)

Tại PNJ, giá vàng miếng SJC cũng được mua - bán tương ứng 126-128 triệu đồng/lượng với chênh lệch mua bán là 2 triệu đồng, nhưng chênh lệch giá vàng nhẫn PNJ lên đến 2,7 triệu đồng/lượng.

Theo đó, mỗi lượng vàng PNJ bao gồm nhẫn trơn 999,9, vàng Kim Bảo, vàng Phúc Lộc tài, PNJ - Phượng Hoàng... đều cùng mức giá mua vào 119,9 triệu đồng, bán ra 122,6 triệu đồng/lượng.

Hơn 12h trưa nay, Mi Hồng niêm yết giá mua mỗi lượng vàng SJC giảm 300.000 đồng so với chiều hôm qua nhưng giá bán ra tăng 300.000 đồng. Mua - bán ở mức 126,8-128 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn Mi Hồng có giá mua- bán tại mức 121-122,4 triệu đồng/lượng.

Ở các cửa hàng vàng nhỏ tại các chợ Tân Định, Thủ Đức, quanh chợ Bến Thành, giá vàng miếng được điều chỉnh giảm khoảng 1 triệu so với ngày trước, mua-bán quanh 128 -129 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý là dù giá tiếp tục tăng cao và lên mốc kỷ lục từ trước đến nay, nhưng ngay sáng sớm, trước thời điểm mở cửa, người mua vàng đã xếp hàng đợi mua.

Giá vàng càng tăng cao càng kích thích người dân chen nhau mua vàng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, từ sáng sớm, hàng trăm người đã có mặt, chờ cửa hàng mở để được giao dịch. Một chủ quán cà phê nhận giữ xe máy cạnh trung tâm vàng bạc đá quý này cho biết, so với vài ngày trước lượng người xếp hàng chờ mua hôm nay đông không ngờ. Vừa mở cửa bán hàng lúc gần 6h sáng, chị đã thấy mấy chục người chờ sẵn.

Đến 8h, các quầy mua bán bên trong SJC chật kín người người ngồi chờ mua theo số thứ tự. Hôm nay SJC quy định mỗi khách chỉ được mua tối đa 1 lượng vàng miếng và 1 chỉ vàng nhẫn.

Tại Mi Hồng, 2 cửa hàng gần chợ Bà Chiểu đều kín khách từ 6h sáng. Doanh nghiệp này cũng quy định mỗi khách chỉ mua được 1 chỉ vàng nhẫn.

Với vàng miếng, từ lúc mở cửa tiệm đã báo hết. Giá vàng nhẫn trơn tại đây lúc mở cửa là 122,4 triệu đồng/lượng bán ra, mua vào 121 triệu đồng/lượng.

Đến 10h sáng nay, dòng người mua vàng vẫn xếp hàng dài chờ tới lượt. (Ảnh: Hà Linh)

Hơn 8h, lượng người kéo đến để mua vàng càng đông và phải xếp hàng dài thành nhiều lớp ra phía khu vực bãi đậu xe. Nhưng khoảng 10h, cửa hàng tiếp tục báo hết cả vàng nhẫn.

Gần 11h, chị Hà Thu và 2 người bạn của mình ở phường An Khánh cho biết phải quay về, chờ chiều trở lại mua vì tiệm vàng báo hết loại nhẫn 1 - 2 chỉ. Chị cho biết một vài tiệm khác khi được hỏi cũng báo hết vàng lẻ và chỉ còn vàng miếng SJC 1 lượng, nhưng giá cao hơn giá bán tại SJC trên dưới 2 triệu đồng/lượng.

Điều gây chú ý là giá vàng tăng cao, người dân càng tập trung mua vàng đông hơn bình thường. Nhiều người cũng không quá quan tâm đến việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định 232/2025, chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất và kinh doanh vàng miếng.