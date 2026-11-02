Tiềm năng hiện đại hóa của tiêm kích Su-57 còn rất cao

Máy bay chiến đấu Su-57 có tiềm năng hiện đại hóa cao, cho phép tạo ra các phiên bản cải tiến từ biến thể cơ bản.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Mikhail Strelets, Phó Giám đốc thứ nhất chi nhánh, kiêm Giám đốc điều hành Văn phòng thiết kế OTA và Giám đốc Văn phòng thiết kế Sukhoi, đã phát biểu về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang web của Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC, thuộc Rostec).

"Nền tảng Su-57 có tiềm năng hiện đại hóa cao, cho phép tạo ra các phiên bản cải tiến từ mẫu cơ sở (máy bay huấn luyện chiến đấu hai chỗ ngồi, bản hải quân, không người lái), cũng như sử dụng các linh kiện và bộ phận riêng lẻ mua ngoài để tạo ra tiêm kích chiến thuật hạng nhẹ", ông Strelets nói.

Bên cạnh đó, ông M. Strelets nhấn mạnh thiết kế Su-57 có tính module và cho phép tạo ra nền tảng khoa học và kỹ thuật để điều chỉnh các thành phần hệ thống hàng không lên mức hiệu suất kỹ thuật mới.

Vị chuyên gia cho biết thêm, việc thiết kế kỹ thuật số các bộ phận cấu thành và thử nghiệm trong môi trường số những yếu tố riêng lẻ đã được sử dụng trong quá trình chế tạo máy bay chiến đấu này.

Ông Strelets giải thích rõ: "Các giải pháp công nghệ mới trong việc chế tạo Su-57 bao gồm sử dụng rộng rãi vật liệu composite, thiết kế kỹ thuật số tất cả các bộ phận trong hệ thống và thử nghiệm kỹ thuật số từng bộ phận riêng lẻ".

Sukhoi giữ ý định tiếp tục nâng cấp tiêm kích Su-57.

Trước hết, đặc điểm độc đáo của Su-57 là những tính năng mới của hệ thống hàng không, cho phép nó đạt được ưu thế trong chiến đấu - khả năng cơ động cao kết hợp với tàng hình, tính đa chức năng trong các nhiệm vụ với việc đồng thời tấn công cả mục tiêu trên không và dưới mặt đất.

Hơn nữa, các kỹ sư của Cục Thiết kế Sukhoi phải cân nhắc những yêu cầu mâu thuẫn nhau về phản xạ radar, khí động học và độ bền.

"Để đạt được hiệu suất cao của Su-57, cần phải giải quyết một số thách thức phức tạp về thiết kế và tổ chức. Chúng tôi đã đạt được điều này trong khi giải quyết các yêu cầu mâu thuẫn nhau về diện tích phản xạ radar, khí động học và độ bền bằng cách tìm kiếm giải pháp thiết kế tối ưu", ông Strelets nói.

Theo ông Strelets, những đặc điểm chính của Su-57 là tính linh hoạt và khả năng tàng hình, mang lại nhiều lợi thế chiến thuật. Đây đồng thời là tiêm kích thế hệ thứ năm đã có thành tích chiến đấu thực tế dày dạn nhất, vượt qua cả F-22 và F-35 của Mỹ.