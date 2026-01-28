Theo báo cáo, chiếc máy bay này đang thực hiện một nhiệm vụ gần tiền tuyến. Đoạn phim được kênh truyền hình Nga Zvezda đăng tải.

Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, chiếc Su-35S trang bị tên lửa R-27 đang yểm trợ các trực thăng quân đội thực hiện nhiệm vụ tấn công ở tiền tuyến.

Điều này cho thấy Nga đang phải triển khai các tên lửa R-27 lỗi thời do Liên Xô sản xuất, đặc biệt là trong các nhiệm vụ chiến đấu có nguy cơ va chạm với máy bay Ukraine.

Thực tiễn này có thể cho thấy sự thiếu hụt đáng kể các tên lửa R-77-1, K-77M và R-37M, có lẽ do việc sử dụng quá mức không bù đắp được cho sản lượng hiện tại.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga được trang bị tên lửa R-73, R-77 và K-77M.

Theo lời các phi công Ukraine, hầu như mỗi chuyến bay ra tiền tuyến đều kèm theo các vụ phóng tên lửa của đối phương nhằm vào máy bay của họ. Thường thì đó là tên lửa không đối không.

Kênh Telegram Sunflower, liên kết với ngành hàng không Ukraine, đã nhiều lần đăng tải câu chuyện từ các phi công Ukraine về việc máy bay Nga phóng tên lửa R-27. Thậm chí còn có bằng chứng về việc máy bay chiến đấu của Ukraine và Nga phóng hai loại tên lửa này đối đầu nhau.

Đồng thời có thông tin cho biết, Nga sử dụng những tên lửa này trên tiêm kích Su-30SM để đánh chặn máy bay không người lái tấn công của Ukraine sâu trong lãnh thổ của họ. Tuy nhiên việc tích hợp R-27 trên Su-35S tham gia các hoạt động gần tiền tuyến chưa từng được công khai trước đây.

Máy bay chiến đấu Su-30SM phóng tên lửa dẫn đường không đối không R-27ER.

Việc phát triển tên lửa tầm trung R-27 ở Liên Xô gắn liền với quá trình tạo ra các máy bay thế hệ thứ tư - MiG-29 và Su-27. Tên lửa được phát triển vào nửa cuối những năm 1970, sản xuất hàng loạt bắt đầu vào năm 1984. Năm 1987, các phiên bản cải tiến của R-27 với động cơ lớn hơn đã được đưa vào sử dụng, giúp tăng tầm bắn.

Một đặc điểm của tên lửa là việc sử dụng hai đầu dò khác nhau: radar bán chủ động (R-27R) và hồng ngoại (R-27T). Cách tiếp cận này là cần thiết do sự không hoàn hảo của các hệ thống radar thời đó, chúng thu nhận mục tiêu kém ở bán cầu phía sau, điều này làm phức tạp việc sử dụng tên lửa ở biến thể "R".

Đồng thời, động cơ máy bay mạnh mẽ tạo ra tín hiệu nhiệt đáng kể và đóng vai trò là mục tiêu hiệu quả cho biến thể nhiệt "T".

Dòng tên lửa R-27 dành cho máy bay chiến đấu.

Các phiên bản tiêu chuẩn của tên lửa R-27R/T có tầm bắn tối đa khoảng 60 km, và các phiên bản cải tiến R-27ER/ET có tầm bắn lên đến 90 km. Ngoài ra còn có phiên bản P/EP với đầu dò thụ động để vô hiệu hóa máy bay gây nhiễu sóng vô tuyến chủ động, với tầm bắn lần lượt là 70 và 110 km.

Cần lưu ý rằng tầm bắn tối đa được công bố của tên lửa không đối không chỉ là một chỉ số tiếp thị, chỉ đạt được trong điều kiện thử nghiệm cụ thể. Tầm bắn hiệu quả thực tế bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, bao gồm độ cao phóng, độ cao mục tiêu, tốc độ của tên lửa và mục tiêu, hướng bay tương đối, khả năng cơ động của mục tiêu...

Sự phụ thuộc tầm bắn tối đa của tên lửa R-27ER vào góc, tốc độ, hướng bay và độ cao của tiêm kích (Vy) và mục tiêu (Vts). Đồ thị trích từ cẩm nang phương pháp luận “Sử dụng máy bay MiG-29 trong chiến đấu”.

Loại tên lửa này đã được tích hợp vào một số lượng lớn máy bay, bao gồm Su-27, MiG-29, Su-30, Su-33, Su-35, Su-34, cũng như J-11 và J-11B của Trung Quốc, điều này đảm bảo việc phân phối rộng rãi của nó. Tên lửa R-27 được sản xuất hàng loạt ở Nga và Ukraine.

Tại Nga, tên lửa R-27 dần được thay thế bằng loại R-77-1 mới hơn với tầm bắn xa hơn, bắt đầu từ năm 2015. Tuy nhiên quá trình này diễn ra khá chậm, và mãi đến năm 2020, việc sử dụng thường xuyên R-77-1 mới được ghi nhận.

Thay vào đó, tại Ukraine, những tên lửa này đã tạo thành nền tảng trang bị vũ khí tầm trung cho các máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29 cho đến khi xuất hiện các tiêm kích F-16 được trang bị tên lửa AIM-120 của Mỹ.