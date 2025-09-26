Tiêm kích thế hệ 6 không xác định được phát hiện ở Trung Quốc

Những bức ảnh về phương tiện chiến đấu mới được nhà quan sát quân sự Status-6 đăng tải trên tài khoản X của ông.

Chiếc máy bay được tạm gọi là J-50, lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 1 khi đang bay ở độ cao lớn, khiến việc quan sát chi tiết trở nên bất khả thi. Những bức ảnh mới cung cấp nhiều thông tin hơn về thiết kế của nó.

Hình ảnh được đăng tải cho thấy máy bay trang bị hai động cơ với vòi phun phẳng và khả năng kiểm soát vector lực đẩy.

Bên dưới phần trung tâm của thân máy bay là các cửa hút khí siêu thanh không cần bộ chuyển hướng, và giữa những giá đỡ của bộ phận hạ cánh ba chân cổ điển, có thể thêm một ngăn bên trong để chứa tên lửa và bom.

Chiến đấu cơ vừa lộ diện trên mặt đất được nhận định là tiêm kích thế hệ 6 J-50.

J-50 được thiết kế theo kiểu "không đuôi" và không có sống thẳng đứng. Giải pháp này giúp giảm lực cản khí động học và cho phép tiêm kích bay hiệu quả hơn ở tốc độ hành trình và siêu thanh, đồng thời tăng thể tích bên trong thân để chứa nhiên liệu, hệ thống điện tử, hoặc tải trọng chiến đấu.

Mặc dù vậy, kết cấu nói trên bị đánh giá cũng ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cơ động. Tuy nhiên những nhược điểm này được bù đắp bằng động cơ có hệ thống điều khiển lực đẩy.

Buồng lái của máy bay chỉ có một chỗ ngồi và phần mũi giống với bộ phận tương tự của tiêm kích thứ năm J-20, điều này có thể cho thấy sản phẩm này thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô.

Điều đáng chú ý nữa là thiết kế tổng thể của J-50 tương tự như máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu F-47 của Mỹ.

Nếu những giả định này được xác nhận, điều đó có nghĩa là Bắc Kinh đã vượt qua Washington trong cuộc đua sản xuất thế hệ máy bay chiến đấu mới, khi chiếc F-47 đầu tiên dự kiến sẽ không bay lên bầu trời cho đến năm 2028.