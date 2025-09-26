Đặt mua iPhone 17 được giá hời kèm dấu hiệu sau, đừng vội mừng vì rất dễ "mất cả chì lẫn chài"

Đáp án đúng là: C. Dựng website giả mạo Apple Store bán iPhone 17 giá rẻ
Giải thích: Chiêu trò phổ biến nhất là tạo website mạo danh Apple Store, chào mời mua iPhone 17 giá rẻ để đánh cắp dữ liệu thẻ ngân hàng khi người dùng nhập thông tin thanh toán.
Đáp án đúng là: B. Tâm lý háo hức trước các sự kiện lớn
Giải thích: Bà Tatyana Shcherbakova từ Kaspersky nhận định tội phạm mạng lợi dụng tâm lý háo hức của người dùng trước các sự kiện lớn, như ra mắt iPhone 17, để triển khai các chiêu trò lừa đảo.
Đáp án đúng là: B. Cài đặt bình luận giả mạo từ "người thắng giải"
Giải thích: Kẻ gian cài đặt bình luận giả, cho thấy "người thắng giải" đã nhận quà, nhằm tăng độ tin cậy và khiến nạn nhân tin tưởng sập bẫy.
Đáp án đúng là: B. Nhận email rác và nguy cơ bị bán dữ liệu
Giải thích: Người dùng tham gia chương trình trải nghiệm iPhone 17 giả mạo sẽ không nhận được sản phẩm, thay vào đó nhận email rác và đối mặt nguy cơ dữ liệu cá nhân bị bán.
Đáp án đúng là: C. Không nhấp vào link từ email, tin nhắn, quảng cáo tự động
Giải thích: Kaspersky khuyến cáo người dùng không nhấp vào đường link trong email, tin nhắn, quảng cáo tự động và không cung cấp dữ liệu cá nhân trước khi kiểm chứng đầy đủ để tránh bị lừa đảo.