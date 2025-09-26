HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đặt mua iPhone 17 được giá hời kèm dấu hiệu sau, đừng vội mừng vì rất dễ "mất cả chì lẫn chài"

Minh Anh |

Để không trở thành con mồi cho kẻ gian, mỗi cá nhân cần chủ động nâng cao cảnh giác.

Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Chiêu trò phổ biến nhất của tội phạm mạng liên quan đến iPhone 17 là gì?

Đáp án đúng là: C. Dựng website giả mạo Apple Store bán iPhone 17 giá rẻ

Giải thích: Chiêu trò phổ biến nhất là tạo website mạo danh Apple Store, chào mời mua iPhone 17 giá rẻ để đánh cắp dữ liệu thẻ ngân hàng khi người dùng nhập thông tin thanh toán.


Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Theo chuyên gia Kaspersky, tội phạm mạng tận dụng điều gì để khai thác người dùng?

Đáp án đúng là: B. Tâm lý háo hức trước các sự kiện lớn

Giải thích: Bà Tatyana Shcherbakova từ Kaspersky nhận định tội phạm mạng lợi dụng tâm lý háo hức của người dùng trước các sự kiện lớn, như ra mắt iPhone 17, để triển khai các chiêu trò lừa đảo.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Tội phạm mạng sử dụng kỹ thuật nào để tăng độ tin cậy của các chương trình xổ số iPhone 17 giả mạo?

Đáp án đúng là: B. Cài đặt bình luận giả mạo từ "người thắng giải"

Giải thích: Kẻ gian cài đặt bình luận giả, cho thấy "người thắng giải" đã nhận quà, nhằm tăng độ tin cậy và khiến nạn nhân tin tưởng sập bẫy.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Hậu quả nào sau đây có thể xảy ra khi người dùng tham gia chương trình trải nghiệm iPhone 17 giả mạo?

Đáp án đúng là: B. Nhận email rác và nguy cơ bị bán dữ liệu

Giải thích: Người dùng tham gia chương trình trải nghiệm iPhone 17 giả mạo sẽ không nhận được sản phẩm, thay vào đó nhận email rác và đối mặt nguy cơ dữ liệu cá nhân bị bán.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Hành động nào sau đây được Kaspersky khuyến cáo để tránh lừa đảo?

Đáp án đúng là: C. Không nhấp vào link từ email, tin nhắn, quảng cáo tự động

Giải thích: Kaspersky khuyến cáo người dùng không nhấp vào đường link trong email, tin nhắn, quảng cáo tự động và không cung cấp dữ liệu cá nhân trước khi kiểm chứng đầy đủ để tránh bị lừa đảo.

Tìm hiểu thêm về an ninh mạng

lừa đảo

iPhone 17

Quizz Soha

