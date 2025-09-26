Đặt mua iPhone 17 được giá hời kèm dấu hiệu sau, đừng vội mừng vì rất dễ "mất cả chì lẫn chài"

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Chiêu trò phổ biến nhất của tội phạm mạng liên quan đến iPhone 17 là gì? A. Tạo chương trình xổ số tặng iPhone 17 Pro Max sai B. Mời người dùng trải nghiệm iPhone 17 miễn phí sai C. Dựng website giả mạo Apple Store bán iPhone 17 giá rẻ đúng D. Gửi email mời tham gia thử nghiệm sản phẩm sai Đáp án đúng là: C. Dựng website giả mạo Apple Store bán iPhone 17 giá rẻ Giải thích: Chiêu trò phổ biến nhất là tạo website mạo danh Apple Store, chào mời mua iPhone 17 giá rẻ để đánh cắp dữ liệu thẻ ngân hàng khi người dùng nhập thông tin thanh toán.





Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Theo chuyên gia Kaspersky, tội phạm mạng tận dụng điều gì để khai thác người dùng? A. Sự thiếu hiểu biết về công nghệ của người dùng sai B. Tâm lý háo hức trước các sự kiện lớn đúng C. Nhu cầu mua sắm giá rẻ của người tiêu dùng sai D. Sự thiếu minh bạch của các hệ thống bán lẻ sai Đáp án đúng là: B. Tâm lý háo hức trước các sự kiện lớn Giải thích: Bà Tatyana Shcherbakova từ Kaspersky nhận định tội phạm mạng lợi dụng tâm lý háo hức của người dùng trước các sự kiện lớn, như ra mắt iPhone 17, để triển khai các chiêu trò lừa đảo.

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Tội phạm mạng sử dụng kỹ thuật nào để tăng độ tin cậy của các chương trình xổ số iPhone 17 giả mạo? A. Gửi email xác nhận từ Apple Store chính thức sai B. Cài đặt bình luận giả mạo từ "người thắng giải" đúng C. Sử dụng quảng cáo trả phí trên mạng xã hội sai D. Cung cấp mã xác thực qua SMS sai Đáp án đúng là: B. Cài đặt bình luận giả mạo từ "người thắng giải" Giải thích: Kẻ gian cài đặt bình luận giả, cho thấy "người thắng giải" đã nhận quà, nhằm tăng độ tin cậy và khiến nạn nhân tin tưởng sập bẫy.

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Hậu quả nào sau đây có thể xảy ra khi người dùng tham gia chương trình trải nghiệm iPhone 17 giả mạo? A. Nhận được iPhone 17 chính hãng sai B. Nhận email rác và nguy cơ bị bán dữ liệu đúng C. Được hoàn lại phí vận chuyển sai D. Nhận thông báo trúng thưởng qua SMS sai Đáp án đúng là: B. Nhận email rác và nguy cơ bị bán dữ liệu Giải thích: Người dùng tham gia chương trình trải nghiệm iPhone 17 giả mạo sẽ không nhận được sản phẩm, thay vào đó nhận email rác và đối mặt nguy cơ dữ liệu cá nhân bị bán.