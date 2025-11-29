Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga tiếp tục xuất hiện ở Trung Đông

Theo hãng thông tấn Tass , Rosoboronexport - một công ty con của Tập đoàn Nhà nước Rostec, sẽ giới thiệu loạt công nghệ quân sự mới nhất tại EDEX 2025 diễn ra ở Cairo từ ngày 1 đến 4/12. Tại triển lãm, công ty sẽ trưng bày máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm Su-57 và trực thăng trinh sát tấn công Ka-52, cả hai đều chứng minh tính hiệu quả cao trong thực chiến.

Đây là lần thứ hai Nga đưa máy bay Su-57 đến Trung Đông, trước đó Moscow đã giới thiệu tiêm kích này tại triển lãm Triển lãm hàng không Dubai 2025 (Dubai Airshow 2025), diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 17 đến 21/11.

Triển lãm cũng sẽ có sự góp mặt của máy bay tiếp dầu Il-78MK-90A, được biết đến với tính linh hoạt và khả năng tái cấu hình nhanh chóng, đáp ứng các nhiệm vụ như vận tải, sơ tán y tế và chữa cháy.

Ở mảng lục quân, công ty sẽ giới thiệu vũ khí và trang thiết bị được phát triển hoặc hiện đại hóa thông qua kinh nghiệm chiến đấu. Bao gồm: xe tăng T-90MS mới, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và hệ thống tên lửa chống tăng điều khiển từ xa Kornet-EM. Ngoài ra, các loại vũ khí tự hành như Lancet-E nâng cấp cũng sẽ được trưng bày.

Về hải quân, công ty sẽ giới thiệu hệ thống tên lửa bờ biển Rubezh-ME, thể hiện những tiến bộ đang diễn ra của Nga trong phòng thủ hàng hải.

Rosoboronexport cho biết sẵn sàng thảo luận các sáng kiến hợp tác, bao gồm liên kết công nghiệp phù hợp xu hướng thị trường. Mục tiêu là mở rộng hợp tác quốc phòng với Ai Cập và các nước trong khu vực thông qua các sản phẩm và công nghệ được trưng bày.