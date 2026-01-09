"Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này đã thể hiện khả năng né tránh sự phát hiện của nhiều loại radar và hệ thống điện tử khác nhau của Lực lượng Vũ trang Ukraine". Thông tin này được đăng tải ngày 8 tháng 1 trên tờ Military Watch (MW) của Mỹ, dẫn lời ông Sergey Chemezov, Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec.

Người đứng đầu một trong những tập đoàn quốc phòng công nghệ cao lớn nhất thế giới đã làm rõ rằng điều này khi đề cập đến việc đối phương sử dụng radar và hệ thống tác chiến điện tử. Rostec duy trì liên lạc với quân đội, tiếp thu nhiều đề xuất và kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được để hiện đại hóa máy bay.

"Ít nhất thì quân đội của chúng ta cũng hài lòng. Chiếc máy bay này rất giỏi trong việc vượt qua mọi chướng ngại vật…", ông Chemezov nói tại một cuộc họp của Hội đồng Nhà nước vào cuối tháng 12 năm 2025.

Bài báo đã xác nhận việc sử dụng Su-57 trong khu vực được phòng không Ukraine bảo vệ nghiêm ngặt. Ví dụ vào giữa năm 2024, một chiếc Su-57 đã xâm nhập và bắn hạ một máy bay không người lái tàng hình S-70 Okhotnik bị trục trặc bằng vũ khí không đối không.

Hành động này để ngăn nó rơi vào tay Kyiv và được chuyển giao cho phương Tây để phân tích. Chiếc S-70 nói trên hoạt động gần Kostiantynivka ở Donbass, cách khoảng 15 km sâu trong tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

"Khả năng hoạt động trong khu vực này và tấn công mục tiêu ở tầm nhìn trực tiếp bằng tên lửa không đối không tầm ngắn R-74 của Su-57 chứng tỏ khả năng né tránh radar và tàng hình tiên tiến của máy bay", tờ MW nêu rõ.

Tiêm kích Su-57 thể hiện khả năng tàng hình tiên tiến.

Ấn phẩm MW cũng lưu ý rằng các loại máy bay chiến đấu khác của Nga đã tránh vùng phòng không của Ukraine dựa vào việc bắn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hoặc thả bom lượn từ khoảng cách an toàn.

Khả năng né tránh radar khóa mục tiêu là một trong những lợi thế đáng kể nhất của máy bay thế hệ thứ năm so với các tiêm kích đời trước. Hơn nữa, hệ thống phòng không mặt đất của Ukraine được coi là một trong những lưới lửa mạnh nhất ở châu Âu.

Ở cấp độ thấp (tầm ngắn), bao gồm một số lượng rất lớn tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) của Liên Xô và phương Tây cùng nhiều loại vũ khí khác.

Trong khi ở cấp độ tầm trung, chủ yếu được đại diện bởi các hệ thống Buk-M1 và S-125 của Liên Xô, được sửa đổi để bắn tên lửa của phương Tây. Các hệ thống tầm xa hơn bao gồm một số biến thể của S-300 và S-200 thời Liên Xô, cũng như Patriot của Mỹ.

"Sự tập trung khổng lồ các khí tài phòng không của NATO tiếp tục đặt ra thách thức cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, nhưng số lượng rất hạn chế các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đang hoạt động đã cho thấy khả năng chống lại các hệ thống phòng thủ này".

"Sự chậm trễ nghiêm trọng trong chương trình Su-57 đã gây ra tác động tiêu cực rất sâu sắc đến nhiều nỗ lực quân sự của Nga, vì không loại tiêm kích nào khác của họ có khả năng tương đương", tờ MW nhấn mạnh.

Về việc sử dụng Su-57 trên chiến trường Ukraine, bao gồm việc chế áp hệ thống phòng không đối phương, không chiến và một loạt phi vụ tấn công chính xác.

Máy bay này vẫn đang trong quá trình phát triển, như chính ông Chemezov đã xác nhận vào tháng 11 năm 2025 tại Triển lãm Hàng không Dubai (UAE). Trong khi đó, việc giao Su-57 cho Algeria đã bắt đầu và việc đàm phán sản xuất theo giấy phép tại Ấn Độ đang được thảo luận.

"Còn nhiều điều chưa chắc chắn về tương lai của chương trình máy bay chiến đấu, bao gồm cả số lượng mà Lực lượng vũ trang Nga sẽ mua", tờ MW kết luận.