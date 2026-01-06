Tướng tình báo Ukraine chỉ huy chiến dịch táo bạo tấn công máy bay Nga tại các sân bay chiến lược từ chức

Ông Vasyl Malyuk, người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine năm ngoái, được cho là đã quyết định từ chức người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trong một cuộc gặp với tổng thống.

Ông Malyuk tạm thời được thay thế bởi Thiếu tướng Yevhen Khmara, người đứng đầu đơn vị đặc nhiệm Alpha tinh nhuệ của SBU.

Trong thông báo từ chức chính thức của SBU, Malyuk cho biết ông sẽ vẫn ở lại cơ quan để lãnh đạo các "chiến dịch đặc biệt bất đối xứng đẳng cấp thế giới" trong cuộc chiến với Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky và tướng Malyuk. Ảnh: Getty

"Tôi rời khỏi chức vụ người đứng đầu Cơ quan An ninh. Tôi sẽ ở lại trong hệ thống để thực hiện các hoạt động. Một cơ quan tình báo mạnh mẽ, hiện đại là chìa khóa cho an ninh quốc gia của chúng ta", ông Malyuk viết.

Tổng thống Zelensky cho biết Malyuk, người chịu trách nhiệm về chiến dịch táo bạo tiêu diệt các máy bay ném bom chiến lược của Nga năm ngoái, được gọi là Chiến dịch Mạng Nhện, sẽ được điều chuyển sang giám sát chiến tranh phi truyền thống.

"Tôi đã có cuộc gặp với Vasyl Maliuk. Tôi cảm ơn ông ấy về những đóng góp trong chiến đấu và đề nghị ông ấy tập trung vào lĩnh vực này. Đây là thế mạnh của Vasyl, và đây chính xác là những gì ông ấy sẽ tiếp tục làm trong Cơ quan An ninh Ukraine", ông Zelensky cho hay.

Malyuk đã được khen ngợi vào tháng 6 năm ngoái khi một nhóm máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các máy bay ném bom chiến lược tại các sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga, gây thiệt hại ước tính 7 tỷ USD.

Nhiều người cho rằng việc loại bỏ Malyuk sẽ làm giảm hiệu quả hoạt động của các cơ quan an ninh Ukraine. Theo các nguồn tin, ông đã từ chối những lời đề nghị đảm nhận vai trò mới trong Cơ quan Tình báo Đối ngoại hoặc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, cơ quan điều phối các nỗ lực an ninh của Ukraine với văn phòng tổng thống.

Vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng về lý do tại sao ông Zelenskyy muốn ông Malyuk từ chức. Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng ông cần những gương mặt mới sau 4 năm chiến tranh.

Trước đó, Tướng Valerii Zaluzhnyi cũng từng cách chức khỏi vị trí người đứng đầu quân đội Ukraine vào năm 2024. Ông được bổ nhiệm làm đại sứ tại Anh và giữ thái độ kín đáo.