Tiêm kích Su-57 bị cháy rụi tại sân bay Akhtubinsk?

Một chiếc máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga đã bốc cháy tại sân bay Akhtubinsk ở vùng Astrakhan của Nga hôm 29/10.

Hình ảnh vệ tinh được cho là ghi lại hiện trường chiếc Su-57 cháy rụi tại sân bay Akhtubinsk ở vùng Astrakhan, ngày 29/10/2026.

Tờ Kyiv Post dẫn nguồn từ kênh tình báo nguồn mở (OSINT) của Ukraine, cho biết máy bay bốc cháy "do tình huống khẩn cấp trong quá trình khởi động động cơ" và bị thiêu rụi hoàn toàn.

Kênh này đã đăng tải một hình ảnh vệ tinh cho thấy hình dáng mờ nhạt của một chiếc máy bay chiến đấu bị cháy rụi, bao quanh là một vùng đất cháy xém gần sân bay.

Tờ Kyiv Post xác nhận, dựa trên hình ảnh từ Google Maps, rằng bức ảnh cho thấy sân bay Akhtubinsk, nơi được biết đến là căn cứ của máy bay Su-57.

Tuy nhiên, tờ báo này không thể xác minh độc lập thời điểm bức ảnh mới được chụp hoặc liệu mảnh vỡ đó có phải là của một chiếc Su-57 hay không.

Tờ báo điều tra The Insider của Nga đưa tin rằng Nga đã mất 11 máy bay chiến đấu và một máy bay trực thăng trong tháng 10 tính đến thời điểm hiện tại, trong đó có cả Su-57.

Hôm 29/10, Ukraine tuyên bố đã phá hủy hai máy bay ném bom Su-34 của Nga tại vùng Volgograd bằng tên lửa Neptune do nước này sản xuất.

Chiếc Su-57 bị nghi ngờ cháy này sẽ là chiếc máy bay thứ tư mà Nga mất trong năm 2026. Hai chiếc đã bị trúng đạn tại sân bay Shagol của Nga hồi tháng 4, cùng với một máy bay ném bom Su-34, trong khi một chiếc khác bị mất sau khi rơi gần Moscow hồi tháng 7.

Akhtubinsk là nơi đặt Trung tâm Thử nghiệm Bay Quốc gia của Nga, nơi các máy bay Su-57 đã được thử nghiệm và bàn giao.

Đây cũng là địa điểm xảy ra vụ tấn công đầu tiên từ phía Ukraine được ghi nhận nhằm vào máy bay phản lực này.

Vào tháng 6/2024, tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã làm hư hại một chiếc Su-57 tại sân bay Akhtubinsk.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm của Nga và là loại máy bay tiên tiến nhất hiện đang phục vụ.

Su-57 bay thử lần đầu vào năm 2010, và việc sản xuất hàng loạt bắt đầu vào năm 2019 sau một quá trình phát triển gặp nhiều khó khăn, bao gồm cả việc Ấn Độ rút khỏi dự án vào năm 2018.

Chiếc máy bay sản xuất hàng loạt đầu tiên đã gặp nạn vào ngày 24/12/2019. Đó là vụ tai nạn duy nhất được biết đến cho đến tháng 7.

Tính đến đầu năm 2026, tờ The National Interest ước tính rằng Nga có khoảng 32 chiếc Su-57, bao gồm cả các nguyên mẫu, so với con số 76 chiếc ban đầu được dự kiến.

Nga cũng đã nỗ lực thúc đẩy việc xuất khẩu các phiên bản Su-57 vào năm 2026, với Algeria được xác định là quốc gia nước ngoài duy nhất vận hành loại máy bay này tính đến mùa hè năm 2026.