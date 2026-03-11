HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tiêm kích Su-35 gây sốc khi xuất hiện ở 'chế độ quái thú'

Bạch Dương |

Với "chế độ quái thú", tiêm kích Su-35 cho thấy khả năng tấn công mục tiêu trên không và mặt đất cực mạnh.

Tiêm kích Su - 35 xuất hiện trong chế độ quái thú với sức mạnh tấn công vượt trội - Ảnh 1.

Một bức ảnh về máy bay chiến đấu Su-35S - chủ lực của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, với trang bị vũ khí tối đa cho nhiều nhiệm vụ khác nhau đã được công bố. Không quân Mỹ gọi cấu hình này là "Chế độ Quái thú".

Tiêm kích Su - 35 xuất hiện trong chế độ quái thú với sức mạnh tấn công vượt trội - Ảnh 2.

Các tên lửa không đối không tầm ngắn R-74M, tên lửa tầm trung K-77 và K-77M, tên lửa tầm xa R-37M và tên lửa chống radar Kh-31PM được treo dưới cánh, vỏ động cơ và thân máy bay.

Tiêm kích Su - 35 xuất hiện trong chế độ quái thú với sức mạnh tấn công vượt trội - Ảnh 3.

"Thật đáng mừng khi tên lửa K-77M từ lâu đã là trang bị tiêu chuẩn trên các máy bay chiến đấu của chúng ta", blogger quân sự và chuyên gia hàng không chiến đấu nổi tiếng người Nga với biệt danh Fighterbomber nhận xét.

Tiêm kích Su - 35 xuất hiện trong chế độ quái thú với sức mạnh tấn công vượt trội - Ảnh 4.

Tên lửa không đối không K-77M được phát triển cho tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57, nhưng nhờ những đặc tính vượt trội, nó cũng đã được bổ sung vào kho vũ khí của các máy bay thế hệ 4++.

Tiêm kích Su - 35 xuất hiện trong chế độ quái thú với sức mạnh tấn công vượt trội - Ảnh 5.

Tạp chí Military Watch của Mỹ đã bình chọn K-77M là tên lửa không đối không hiệu quả nhất thế giới. Đáng chú ý là ăngten mảng pha chủ động ở đầu tên lửa giúp ngăn mục tiêu thoát khỏi tầm nhìn của đầu dò.

Tiêm kích Su - 35 xuất hiện trong chế độ quái thú với sức mạnh tấn công vượt trội - Ảnh 6.

Tầm bắn 190km của tên lửa K-77M mang lại lợi thế lớn cho Su-35 so với các máy bay chiến đấu phương Tây, đặc biệt là khi đối đầu tiêm kích F-16 và Mirage 2000 đang được Không quân Ukraine sử dụng.

Tiêm kích Su - 35 xuất hiện trong chế độ quái thú với sức mạnh tấn công vượt trội - Ảnh 7.

Với trọng lượng lớn của đầu đạn, những máy bay đối phương, bất kể tiêm kích hay phi cơ chuyên dụng, thậm chí cả phi công điều khiển khó tránh khỏi kết cục xấu nếu bị tên lửa K-77M nhắm tới

Tiêm kích Su - 35 xuất hiện trong chế độ quái thú với sức mạnh tấn công vượt trội - Ảnh 8.

K-77M được coi là không thua gì tên lửa không chiến "đình đám" nhất của khối NATO đó chính là Meteor, khi sở hữu tầm bắn tương đương và đặc tính kỹ chiến thuật cũng rất ấn tượng.

