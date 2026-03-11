Một bức ảnh về máy bay chiến đấu Su-35S - chủ lực của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, với trang bị vũ khí tối đa cho nhiều nhiệm vụ khác nhau đã được công bố. Không quân Mỹ gọi cấu hình này là "Chế độ Quái thú".