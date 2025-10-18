Tiêm kích Su-30SM rơi khi cố đánh chặn máy bay không người lái?

"Đêm ngày 17 tháng 10, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy máy bay chiến đấu Su-30SM của chính nước này".

Người phát ngôn của Lực lượng Hải quân Ukraine - ông Dmytro Pletenchuk đã cho biết thông tin này trên kênh truyền hình Apostrof. Theo ghi nhận, chiếc tiêm kích đang thực hiện nhiệm vụ đánh chặn máy bay không người lái của Ukraine.

Phi hành đoàn đã kịp phóng ra ngoài, kíp điều khiển của tiêm kích Su-30SM bao gồm 2 phi công. "Hiện tại, họ đang thu thập mọi thông tin về thảm họa", đại diện của Hải quân Ukraine cho biết.

Sự việc máy bay chiến đấu Su-30SM bị bắn hạ cũng được các blogger quân sự Nga liên quan đến chủ đề hàng không xác nhận .

Theo báo cáo của họ, vụ việc xảy ra sau khi một tên lửa phòng không được bắn vào một trong những máy bay không người lái, kết quả là tiêm kích Su-30SM trúng đạn, đám cháy bùng phát trên máy bay và phi hành đoàn không thể dập tắt.

Thông tin về việc tiêm kích Su-30SM rơi đã được phía Nga thừa nhận.

Phía Nga ban đầu đang xem xét một số nguyên nhân có thể gây ra sự cố: trục trặc kỹ thuật, tên lửa phát nổ sau khi phóng, mảnh vỡ từ máy bay không người lái hoặc tên lửa phòng không của chính họ bắn trúng và có thể va chạm với máy bay không người lái.

Nhà phân tích Denys Tonenchuk từ dự án MilitaryAviation, trong bình luận gửi tới ấn phẩm Militart cho biết Nga đang tích cực sử dụng Su-30SM trong hệ thống phòng không của mình.

"Tất cả đều hoạt động trong lĩnh vực phòng không, ngoài ra một số máy bay cũng thực hiện nhiệm vụ chống lại các mục tiêu trên biển", vị chuyên gia lưu ý.

Su-30SM là tiêm kích đa năng được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Nó cũng đang được triển khai để tuần tra Biển Đen nhằm phá hủy xuồng không người lái của Hải quân Ukraine.

Vào tháng 8, báo chí biết rằng Nga đã mất hơn một nửa số máy bay Su-30SM của Trung đoàn Không quân 43 thuộc Hạm đội Biển Đen.

Vào đầu cuộc chiến, Trung đoàn hàng không tấn công hải quân độc lập số 43 bao gồm 12 máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM - một phi đội đầy đủ.