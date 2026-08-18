Tiêm kích Rafale uy hiếp nghiêm trọng máy bay của lãnh đạo FSB trên biển Baltic

Những vụ đụng độ trên không giữa máy bay NATO và Nga trên bầu trời khu vực biển Baltic đang diễn ra với tần suất cao.

Từ 1/4/2026 đến 31/7/2026, trong khuôn khổ chiến dịch Tuần tra Không phận Baltic của NATO, hai phi đội máy bay chiến đấu Rafale của Pháp đã thực hiện 39 nhiệm vụ đánh chặn trên bầu trời Baltic.

Đặc biệt, họ đã "hộ tống" một sở chỉ huy không quân của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Thông tin này được Bộ Quốc phòng Pháp báo cáo.

Máy bay Pháp đang thực hiện các cuộc tuần tra trên không phận Lithuania, Latvia và Estonia. Lực lượng này cũng có nhiệm vụ hỗ trợ giám sát biên giới phía Đông của Ba Lan do nguy cơ xâm nhập trái phép bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa.

Công việc của đơn vị nói trên bao gồm luân phiên giữa các lần tuần tra "nóng", khi máy bay phải sẵn sàng cất cánh trong vòng chưa đầy 15 phút, và tuần tra "lạnh", khi chỉ cần khởi hành trong vòng 3 giờ.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thực tế, các phi hành đoàn còn tham gia huấn luyện với các đơn vị khác được triển khai trong khu vực, cũng như trải qua huấn luyện về hỗ trợ lực lượng mặt đất và đánh chặn máy bay không người lái.

Chính tiêm kích Rafale C của Pháp là chiếc đầu tiên bắn hạ UAV trên bầu trời Latvia và Estonia - một sự kiện mang tính bước ngoặt trong đợt triển khai này.

Sau 4 tháng làm nhiệm vụ, Không quân Pháp đã thực hiện tổng cộng 540 giờ bay, trong đó 39 nhiệm vụ đánh chặn khẩn cấp và 69 nhiệm vụ huấn luyện.

Máy bay Tu-214PU với hệ thống LSZ-100.

Dựa trên những bức ảnh được công bố, trong khi làm nhiệm vụ ở vùng Baltic, tiêm kích Pháp đã chặn chiếc Tu-214PU mang số hiệu đuôi RA-64534 - một loại máy bay chuyên dụng của Nga, dựa trên khung thân phi cơ chở khách tầm trung Tu-214.

Rất ít thông tin về nó được công khai, chỉ biết rằng Tu-214PU là một phần của đơn vị bay đặc biệt Rossiya, chuyên vận chuyển lãnh đạo quân sự - chính trị Nga và đại diện của các cơ quan tình báo.

NATO cho biết trong vụ việc trên. Máy bay này được lãnh đạo FSB sử dụng như phương tiện vận chuyển hàng không, trung tâm liên lạc an toàn và có lẽ đóng cả vai trò điểm kiểm soát không lưu.

Trong một bức ảnh chụp chiếc máy bay Tu-214PU bị tiêm kích Rafale của Pháp chặn lại trên Biển Baltic, chuyên gia hàng không Piotr Butowski đã xác định hệ thống LSZ-100.

Đây là tổ hợp triệt tiêu quang điện tử dựa trên laser, được thiết kế để bảo vệ máy bay khỏi tên lửa có đầu dò hồng ngoại, chủ yếu là đạn dẫn đường từ các hệ thống tên lửa phòng không vác vai.