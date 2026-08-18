Su-57 "không phải số 1 thế giới" nhưng về chinh chiến thì không thể là số 2

Trên lý thuyết, Su-57 vẫn tụt hậu khá xa so với các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù vậy, nó lại là dòng máy bay đã trải qua các cuộc thử lửa chiến trường với cường độ dồn dập hơn nhiều.

Vai trò của Su-57

Tư lệnh Không quân Nga kiêm Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Nga (VKS), Trung tướng Sergey Kobylash, vừa công bố thêm những thông tin chi tiết mới về vai trò của đội bay tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 đang mở rộng nhanh chóng trong biên chế, trong bối cảnh dòng máy bay này đã làm chủ một thế hệ năng lực tác chiến mới.

Theo ghi nhận của tạp chí Military Watch Magazine, Trung tướng Kobylash nhấn mạnh rằng chiếc tiêm kích này là yếu tố cốt lõi để đạt được ưu thế trên không. Ông cho biết thêm rằng, trong suốt thời gian diễn ra cuộc xung đột Nga - Ukraine, không quân và các loại đạn dược không quân "đã đạt đến một tầm cao mới về chất lượng, cho phép tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên không, bao gồm cả tên lửa hành trình lẫn thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời tung ra các đòn đánh bằng vũ khí độ chính xác cao ở cả tuyến đầu, khu vực tác chiến thuật lẫn sâu trong lòng lãnh thổ đối phương".

Theo lời ông, những đòn đánh sâu như vậy trước đây vốn chỉ nằm trong tầm vươn hỏa lực của các dòng tên lửa hành trình do Không quân Tầm xa và Hải quân Nga sử dụng.

Mặc dù vai trò quan trọng của Su-57 trong các chiến dịch oanh kích sâu đã được truyền thông đưa tin rộng rãi, mức độ can thiệp của nó trong việc thiết lập ưu thế trên không cho Nga vẫn là một ẩn số lớn.

Khi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt bắt đầu vào năm 2022, Su-57 mới chỉ có mặt trong biên chế với số lượng rất khiêm tốn — thời điểm đó Lực lượng Vũ trụ Nga mới nhận bàn giao chưa đầy nửa tá máy bay. Tuy nhiên, kể từ đó, số lượng của chúng trong quân đội đã gia tăng nhanh chóng, và hiện nay ước tính Không quân Nga đang sở hữu khoảng 50 đến 60 chiếc.

Nhưng ngay cả khi số lượng Su-57 còn hạn chế, các chuyên gia phương Tây và Ukraine đã chỉ ra rằng những chiếc tiêm kích này đã được đưa vào thực hiện một phạm vi nhiệm vụ rất rộng, bao gồm không chiến, chế áp hệ thống phòng không đối phương và tung ra các đòn đánh tinh vi bằng vũ khí độ chính xác cao. Cường độ của các chiến dịch đã tăng lên đều đặn cùng với sự gia tăng quy mô của đội tiêm kích thế hệ thứ năm này.

Các nguồn tin từ Ukraine hồi tháng 5/2024 và sau đó là tháng 9 cùng năm từng báo cáo rằng các đơn vị Su-57 đã gia tăng tần suất tập kích vào các vùng hậu phương. Đến tháng 8/2025, các báo cáo tiếp tục chỉ ra rằng những chiến dịch này đã mở rộng quy mô, với sự tham gia của cả các phi đội hợp thành từ nhiều máy bay.

Theo báo cáo từ phân tích viên "Sonyashnyk" có liên hệ với Ukraine, các chiến dịch trước đây vốn chỉ giới hạn ở số lượng tiêm kích ít hơn nhiều. Đánh giá về độ phức tạp ngày càng tăng của các cuộc tác chiến, nguồn tin này lưu ý: "Một cặp tiêm kích sẽ làm nhiệm vụ bọc lót, sử dụng tên lửa đối không tầm xa R-77M, trong khi cặp tiêm kích còn lại sẽ tiến hành oanh kích bằng tên lửa hành trình Kh-69 hoặc bom thông minh độ chính xác cao".

Vượt trội so với tiêm kích khác

Tiềm năng tác chiến của Su-57 trong các trận không chiến vượt trội đáng kể so với các dòng tiêm kích khác của Nga. Tính năng ngụy trang tàng hình, hệ thống cảm biến, khí tài hàng không và trang bị vũ khí của nó hiện chưa có đối thủ trong toàn bộ lực lượng không quân nước này.

Dù sở hữu nhiều bước tiến vượt bậc so với các thế hệ tiêm kích tiền nhiệm, trên lý thuyết, Su-57 vẫn tụt hậu khá xa so với các đối thủ cạnh tranh từ Trung Quốc và Mỹ — cả về số lượng lẫn nhiều tính năng kỹ - thuật chiến thuật.

Mặc dù vậy, nó lại là dòng máy bay đã trải qua các cuộc thử lửa chiến trường với cường độ dồn dập hơn nhiều, đồng thời được tích hợp các dòng tên lửa đối đất ở giai đoạn phát triển sớm hơn rất nhiều — phản ánh sự khác biệt trong học thuyết quân sự của Nga.

Su-57 hiện là tiêm kích duy nhất được xác nhận là đã hoạt động trong vùng không phận được bảo vệ nghiêm ngặt của Ukraine, điều này cho thấy sự tự tin tuyệt đối vào khả năng sống sót của dòng máy bay này.

Tạp chí Military Watch Magazine kết luận: Quy mô các chiến dịch của Su-57 trên chiến trường Ukraine vẫn duy trì ở mức rất lớn, bao gồm nhiệm vụ chế áp phòng không, không chiến, tác chiến trong không phận đối phương có mật độ phòng thủ dày đặc, cũng như một loạt các nhiệm vụ tập kích bằng vũ khí chính xác cao.



