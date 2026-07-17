Tiêm kích Rafale có 'vũ khí giá rẻ' mới để săn UAV Shahed

Pháp vừa thử nghiệm thành công một giải pháp mới giúp tiêm kích Rafale đối phó UAV với chi phí thấp hơn đáng kể so với trước.

Hình minh họa chiếc tiêm kích Rafale được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser

Pháp đã tìm ra một phương án ít tốn kém hơn để tiêm kích Rafale đối phó UAV khi kết hợp máy bay này với rocket 68mm dẫn đường bằng laser, thay vì chỉ phụ thuộc vào các tên lửa đánh chặn có giá thành rất cao.

Năng lực này vừa được Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Pháp xác nhận sau các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật. Cơ quan này cho biết việc thử nghiệm vũ khí 68mm tích hợp trên máy bay đã bắt đầu từ tháng 2.

Được phát triển trong khuôn khổ chương trình Năng lực chống UAV cho máy bay chiến đấu (LADAC), quá trình tích hợp hệ thống đã hoàn tất chỉ sau 8 tháng kể từ khi hợp đồng được ký kết.

Tiêm kích Rafale.

Vì sao sử dụng rocket dẫn đường bằng laser?

Các tên lửa đánh chặn truyền thống mà tiêm kích Rafale mang theo có giá khoảng 2 triệu USD/quả, trong khi các biến thể tên lửa AMRAAM có giá khoảng 1 triệu USD/quả.

Trong khi đó, một UAV kiểu Shahed chỉ có chi phí sản xuất khoảng 50.000USD. Điều này tạo ra sự chênh lệch lớn về chi phí khi sử dụng các tên lửa đánh chặn đắt tiền để tiêu diệt những mục tiêu có giá thành tương đối thấp.

Rocket dẫn đường bằng laser được kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách này. Theo các ước tính, bộ dẫn đường có giá khoảng 20.000USD, còn đầu đạn và động cơ rocket chỉ làm tăng thêm chi phí vài nghìn USD.

Loại rocket này không nhằm thay thế các tên lửa đối không khi đối phó máy bay chiến đấu tốc độ cao, nhưng cung cấp thêm một lựa chọn nhiều lớp với chi phí thấp hơn để tiêu diệt UAV tấn công và tên lửa hành trình cận âm.

“Các tên lửa dẫn đường bằng laser đang được nạp vào bệ phóng

Hướng đi mới của chương trình LADAC

Chương trình LADAC phản ánh xu hướng rộng hơn trong tác chiến trên không khi nhiều quân đội tìm kiếm những giải pháp tiết kiệm hơn để đối phó UAV, thay vì chỉ dựa vào các tên lửa đánh chặn có chi phí cao.

Trước đó, tiêm kích F-16 của Mỹ đã sử dụng rocket dẫn đường bằng laser để đối phó UAV của Houthi, trong khi Vương quốc Anh gần đây cũng giới thiệu tiêm kích Eurofighter Typhoon được trang bị năng lực tương tự để phục vụ các chiến dịch tại Trung Đông.

Mặc dù hiện nay chương trình LADAC mới tập trung vào tiêm kích Rafale, Pháp cho biết công nghệ này trong tương lai có thể được điều chỉnh để trang bị cho các phiên bản Rafale xuất khẩu cũng như các loại máy bay chiến đấu khác.