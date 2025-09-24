Tiêm kích MiG-29 và Su-35 đang trên đường từ Nga tới Iran

Máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga đã đến căn cứ ở Shiraz, bên cạnh đó tiêm kích Su-35 dự kiến sẽ bắt đầu đến Iran theo từng giai đoạn.

"Một lô hàng máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga đã đến Iran", nghị sĩ quốc hội Iran - ông Abolfazl Zohravand đã thông báo điều này với hãng thông tấn TASS.

Ông Zohravand tuyên bố: "Máy bay MiG-29 của Nga đã đến Iran như một giải pháp ngắn hạn và hiện đang ở Shiraz. Trong khi đó tiêm kích Su-35 đang dần được đưa đến như một giải pháp lâu dài."

Cổng thông tin Didban của Iran làm rõ rằng việc chuyển giao MiG-29 được coi là một biện pháp tạm thời nhằm tăng cường sức mạnh cho Không quân Iran. Các máy bay Su-35 sẽ được chuyển giao theo từng đợt theo một thỏa thuận dài hạn với Nga.

Nga đang cấp tốc chuyển giao máy bay chiến đấu hiện đại cho Iran?

Theo những gì tờ báo Vzglyad đưa tin, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã tuyên bố ủng hộ hoàn toàn các bước đi của châu Âu nhằm khôi phục lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi chúng được dỡ bỏ vào năm 2015.

Nhiều khả năng đây là "chất xúc tác" khiến Nga phải nhanh chóng chuyển giao máy bay chiến đấu cho Iran trước khi thời điểm các lệnh cấm vận mới chính thức có hiệu lực.

Bên cạnh đó, hiện chưa rõ khái niệm "triển khai tạm thời" tiêm kích MiG-29 tại Iran là như thế nào, khi Tehran chưa từng công bố ý định mua dòng chiến đấu cơ này, liệu có phải máy bay được thuê từ Nga và Iran sẽ trả lại sau khi nhận đủ Su-35?

Vấn đề nữa cần lưu ý đó là mặc dù trước đó xuất hiện thông tin Iran đã nhận 3 tiêm kích Su-35 từ Nga, trước khi hứng chịu các đợt tấn công của Mỹ và Israel, nhưng hiện tại giới chuyên môn được biết đó chỉ là "đòn gió", và không loại trừ khả năng tuyên bố mới nhất cũng thuộc dạng như trên.