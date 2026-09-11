Tiêm kích mang hạt nhân "chuyên trị Su-57" của Đức đã bay lên trời

Phải khoảng một năm nữa dòng chiến đấu cơ này mới bắt đầu được chuyển giao về Đức.

Chiếc F-35 dành cho Đức đã cất cánh

Chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 đầu tiên dành cho Không quân Đức vừa thực hiện chuyến bay đầu tiên tại Mỹ. Sự kiện này là cơ hội tốt để nhìn lại mốc thời gian cần thiết nhằm đạt được cột mốc quan trọng đối với một dòng máy bay sẽ đóng vai trò phương tiện mang mang vũ khí hạt nhân và đảm nhận nhiệm vụ đối đầu với tiêm kích Su-57 của Nga.

Tập đoàn Lockheed Martin đã đăng tải đoạn video về chuyến bay đầu tiên của chiếc tiêm kích do Mỹ sản xuất này. Hình ảnh cho thấy máy bay mang lớp sơn xám tương tự các chiến đấu cơ F-35 đang vận hành ở những quốc gia khác, nhưng được gắn huy hiệu của Không quân Đức. Chiếc tiêm kích mang mã hiệu MG-01 và có số hiệu quân sự Đức là 35+01.

Trước đó, Đức đã đặt mua 35 chiếc F-35A vào tháng 12 năm 2022 để thay thế cho phi đội Panavia Tornado đã già cỗi, đồng thời duy trì vai trò cốt lõi trong thỏa thuận chia sẻ hạt nhân của NATO. Thỏa thuận này bao gồm khả năng mang các quả bom hạt nhân do Mỹ sản xuất. Chính phủ Đức khẳng định việc mua sắm F-35 nhằm mục đích bảo tồn vai trò chia sẻ hạt nhân của quốc gia này trong khối liên minh.

Ảnh Defense Express

Như vậy, chiếc máy bay đầu tiên theo hợp đồng đã cất cánh chưa đầy bốn năm kể từ thời điểm ký kết đơn hàng, hay chính xác là khoảng ba năm chín tháng. Quá trình lắp ráp hoàn thiện của tiêm kích này bắt đầu vào đầu năm 2026 và bước vào giai đoạn hoàn tất trong tháng 8, khi máy bay rời khu vực lắp ráp để chuyển sang giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chương trình bay thử, MG-01 sẽ chưa về Đức ngay để gia nhập Không quân nước này. Chiếc tiêm kích cùng 7 chiếc tiếp theo sẽ ở lại Mỹ nhằm phục vụ công tác huấn luyện phi công và nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng của Đức tại Căn cứ Không quân Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ebbing ở bang Arkansas. Chỉ sau khi chương trình huấn luyện đạt tiến triển nhất định, các máy bay phục vụ nhiệm vụ chiến đấu thực tế mới bắt đầu được bàn giao về Đức.

Dự kiến, những chiếc F-35 đầu tiên sẽ cập bến Đức vào quý 3 năm 2027, tức là khoảng một năm nữa. Tiếp sau đó sẽ là giai đoạn làm quen khí tài và từng bước phát triển khả năng vận hành ban đầu (IOC). Kế hoạch hiện tại của Đức là đạt được khả năng vận hành ban đầu cho phi đội F-35 vào năm 2029.

Đối trọng Su-57

Ảnh Defense Express

Bên cạnh vai trò răn đe hạt nhân, dòng tiêm kích thế hệ thứ năm do Mỹ sản xuất này cũng sẽ đảm nhận các nhiệm vụ chiến đấu thông thường trong đội hình Không quân Đức.

Các nhiệm vụ này bao gồm chế áp và tiêu diệt hệ thống phòng không đối phương (SEAD/DEAD), cũng như thực hiện các đòn tập kích tầm xa. Đức đang tiến hành thu mua tên lửa JSM cho mục đích này, trong khi hiện vẫn chưa xúc tiến việc mua sắm dòng tên lửa JASSM-ER. Ngoài ra, F-35 cũng sẽ cung cấp cho Đức một nền tảng tiêm kích năng lực cao để đối trọng với dòng Su-57 của Nga.

F-35 không phải là mẫu máy bay chiến đấu mới duy nhất gia nhập lực lượng vũ trang Đức. Mới đây, một chiếc Eurofighter Typhoon thế hệ 4+ theo cấu hình Tranche 4 mới cũng đã cất cánh phục vụ cho Không quân Đức.

Tuy nhiên, Đức lại đang đối mặt với những trở ngại lớn trong kế hoạch phát triển tiêm kích thế hệ thứ sáu. Chính quyền Berlin đã phát sinh mâu thuẫn sâu sắc với Pháp xung quanh Hệ thống Không chiến Tương lai (FCAS), vô hình trung làm chấm dứt nỗ lực hợp tác phát triển chung và buộc Đức phải tìm kiếm các phương án thay thế cùng đối tác mới. Các báo cáo gần đây mô tả sự đổ vỡ của chương trình này là kết quả từ nhiều năm bất đồng tích tụ giữa hai quốc gia.



