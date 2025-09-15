Tiêm kích J-20 thứ 300 đã gia nhập đội hình chiến đấu

Bức ảnh chụp chiếc máy bay này được nhà bình luận quân sự Trung QuốcThái Hồ Quân đăng tải trên Weibo.

Tiêm kích J-20 mang số hiệu "CB10300" được phát hiện trong chuyến bay huấn luyện từ căn cứ không quân Trương Gia Khẩu, nơi đóng quân của Lữ đoàn Không quân số 19.

Số sê ri của máy bay rất đặc trưng, bao gồm số lô sản xuất - hai chữ số đầu tiên - và số sản xuất tổng thể của máy bay (3 đến 4 chữ số). Con số này cho biết chiếc J-20 trên thuộc lô sản xuất thứ 10 và là máy bay thứ 300.

Điều đáng chú ý là số sê ri của máy bay Trung Quốc đang được ghi lại khi có ảnh rõ ràng, còn theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, có thể con số thực đã vượt quá 350 chiếc.

Ngoài ra, máy bay còn được đánh dấu là "63x0x", đây là xác nhận đầu tiên cho thấy Trung Quốc đã trang bị cho Lữ đoàn Không quân số 19 tiêm kích J-20 mới, trở thành đơn vị thứ 13 được trang bị loại tiêm kích tối tân này.

Trong số những lữ đoàn khác, J-20 với nhiều biến thể khác nhau đã được nhìn thấy trong: Lữ đoàn hàng không số 1 - An Sơn, số 4 - Phật Sơn, số 5 - Quế Lâm, số 8 - Trường Hưng, số 9 - Vũ Hồ, số 19 - Trương Gia Khẩu, số 41 - Vũ Sơn, số 54 - Ninh Hương, số 55 - Tế Ninh, số 56 - Trịnh Châu, số 97 - Đại Túc, số 111 - Korla, số 172 - Thương Châu, số 176 - Định Hưng.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20 số hiệu 63106 với số sê ri CB10300, thuộc Lữ đoàn Không quân 19, đây là chiếc thứ 300 xuất xưởng.

Cùng lúc đó, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế lưu ý trong các báo cáo của mình rằng Trung Quốc đã tăng cường đáng kể năng lực của mình trên không phận khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong thập kỷ qua và tính đến năm 2023, họ đã sản xuất hơn 200 máy bay chiến đấu J-20.

Theo thông tin chính thức từ cơ quan báo chí của Không quân Trung Quốc, J-20 hiện đang thay thế các máy bay chiến đấu lỗi thời. Đối với Lữ đoàn Không quân 19, các báo cáo chính thức về việc tái trang bị đối với đơn vị này bắt đầu xuất hiện vào tháng 8 năm 2024, nhưng không có hình ảnh chính thức nào được công bố cho đến gần đây.

Về mặt chính thức, việc sản xuất J-20 bắt đầu vào năm 2014 và những chiếc máy bay đầu tiên được chuyển giao cho các đơn vị chiến đấu vào tháng 1 năm 2016.

Theo nguồn tin công khai, J-20 là đại diện của máy bay thế hệ thứ năm hiện đại. Chúng được trang bị ăng ten mảng pha chủ động, khí tài quang điện tử tích hợp, cũng đóng vai trò chỉ thị mục tiêu bằng laser cho bom chính xác, và có khoang chứa bom - tên lửa bên trong.

Máy bay có khả năng mang theo một lượng nhỏ đạn dược hàng không, tương tự như loại được sử dụng trên F-22 của Mỹ. Có thể bố trí tối đa 4 tên lửa dẫn đường chủ động PL-15 tại các khoang bên trong, và tên lửa dẫn đường hồng ngoại PL-10E dự kiến nằm tại các khoang bên hông.

Về vũ khí bom, hiện tại vẫn chưa có thông tin đáng tin cậy nào về khả năng sử dụng trên J-20. Không có xác nhận nào dưới dạng hình ảnh hoặc video, mặc dù các chuyên gia quân sự Trung Quốc khẳng định khả năng này là có.