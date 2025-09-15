Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật (14/9) đã công bố một đoạn video ghi lại hoạt động phóng tên lửa hành trình siêu thanh Zircon từ tàu khu trục Đô đốc Gorshkov thuộc Hạm đội Phương Bắc vào một mục tiêu trên Biển Barents. Đoạn video cho thấy tên lửa đầu tiên bay lên theo phương thẳng đứng từ tàu khu trục trước khi đổi hướng và lao về phía mục tiêu.

"Theo dữ liệu giám sát, mục tiêu đã bị phá hủy bằng một đòn tấn công chính xác", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Nga phô diễn sức mạnh tên lửa siêu thanh Zircon trong cuộc tập trận

Bộ này cũng lưu ý rằng, song song với quá trình phóng tên lửa, phi đội máy bay chiến đấu Su-34 cũng đã thực hành ném bom các mục tiêu trên mặt đất như một phần của cuộc tập trận quân sự chung.

Zircon thuộc dòng tên lửa hành trình siêu thanh, được phát triển bởi văn phòng thiết kế NPO Mashinostroyeniya. Tên lửa có thể được phóng bằng nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm tàu ngầm, tàu nổi cũng như các hệ thống trên đất liền.

Zircon có khả năng bay với tốc độ từ Mach 6 đến Mach 8, tầm hoạt động 400-450 km. Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, những tiến bộ trong công nghệ nhiên liệu cho thấy tầm bắn xa nhất của tên lửa có thể đạt tới 1.000 km.

Tên lửa siêu thanh được trang bị đầu đạn nặng từ 300 đến 400 kg, cung cấp các tùy chọn đầu đạn linh hoạt từ chất nổ mạnh đến hạt nhân. Sự linh hoạt của tên lửa còn được bổ sung bởi khả năng trao đổi thông tin giữa hành trình bay, cho phép điều chỉnh hướng và tốc độ khi đang di chuyển.