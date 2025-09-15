HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hết tháng 9, hàng chục triệu tài khoản VNeID của công dân Việt Nam sẽ đón nhận thay đổi chưa từng có

Minh Anh |

Một bước tiến mới trong dịch vụ công sắp diễn ra.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với VNeID, mở ra bước tiến mới trong dịch vụ công. Bạn biết gì về chỉ thị này? Thử tài với 5 câu hỏi siêu thú vị để khám phá các thông tin nổi bật! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ


Hỏi 1: Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg, Bộ nào chủ trì triển khai công nghệ sinh trắc học trên hệ thống VNeID tại các cảng hàng không?


Hỏi 2: Thời hạn hoàn thành tích hợp công nghệ sinh trắc học trên VNeID tại các cảng hàng không là khi nào?


Hỏi 3: Từ ngày nào, hành khách bắt đầu sử dụng Căn cước hoặc VNeID để thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hàng không?


Hỏi 4: Từ ngày 1.12.2025, những hành khách nào phải làm thủ tục tại quầy?


Hỏi 5: Bộ Tài chính phối hợp với các hãng hàng không triển khai chính sách ưu đãi cho hành khách sử dụng VNeID trong khoảng thời gian nào?

ứng dụng

VNEID

Quizz Soha

