Trong tương lai, Mỹ có thể cung cấp cho châu Âu một phiên bản đơn giản hóa của tiêm kích F-47 nhằm thay thế FCAS.

Tạp chí The War Zone (TWZ) đã đánh giá sự thất bại của dự án máy bay chiến đấu thế hệ sáu của châu Âu, được phát triển bởi Pháp, Đức và Tây Ban Nha như một phần của Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai (FCAS).

"Tiêm kích F-35 thế hệ thứ năm của Mỹ tiếp tục mở rộng cơ sở khách hàng tại châu Âu. Cũng có khả năng chiến đấu cơ F-47 thế hệ thứ sáu sẽ được chào bán xuất khẩu sang khu vực này trong tương lai, mặc dù nhiều khả năng chỉ là phiên bản đơn giản hóa," ấn phẩm của Mỹ cho biết.

Bài báo cũng lưu ý "các sự kiện gần đây phản ánh tình trạng tồi tệ của sự hợp tác Pháp - Đức". Tuy nhiên, trang thông tin này thừa nhận dự án máy bay chiến đấu FCAS có thể được hồi sinh dưới một hình thức nào đó trong tương lai.

Mỹ muốn tận dụng cơ hội để bán tiêm kích F-47 cho châu Âu.

Trước đó xuất hiện thông tin cho biết chính quyền Đức và Pháp đã quyết định chấm dứt dự án chung phát triển máy bay chiến đấu FCAS thế hệ thứ sáu, thay vào đó tập trung vào công việc liên quan đến Điện toán đám mây chiến đấu (Combat Cloud), cho phép tích hợp tiêm kích, cảm biến, radar và máy bay không người lái vào một mạng lưới duy nhất.

Vào tháng 5, TWZ đưa tin về việc Airbus Defence and Space (Đức), trong bối cảnh bất đồng với Dassault (Pháp), đã tiếp cận Saab (Thụy Điển) về khả năng hợp tác trong việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của châu Âu.

Đây có thể là hướng đi mà châu Âu cố gắng theo đuổi nhằm có được sự độc lập với Mỹ, tránh phụ thuộc vào một đồng minh ngày càng tỏ ra thiếu sự tin tưởng do tính cách thất thường của người đứng đầu.