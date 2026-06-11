HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tiêm kích FCAS của châu Âu 'tan vỡ' mang tới cơ hội lớn cho Mỹ

Bạch Dương
|

Trong tương lai, Mỹ có thể cung cấp cho châu Âu một phiên bản đơn giản hóa của tiêm kích F-47 nhằm thay thế FCAS.

Tiêm kích F - 47 của Mỹ có cơ hội lớn thay thế FCAS châu Âu năm 2026 - Ảnh 1.

Tạp chí The War Zone (TWZ) đã đánh giá sự thất bại của dự án máy bay chiến đấu thế hệ sáu của châu Âu, được phát triển bởi Pháp, Đức và Tây Ban Nha như một phần của Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai (FCAS).

"Tiêm kích F-35 thế hệ thứ năm của Mỹ tiếp tục mở rộng cơ sở khách hàng tại châu Âu. Cũng có khả năng chiến đấu cơ F-47 thế hệ thứ sáu sẽ được chào bán xuất khẩu sang khu vực này trong tương lai, mặc dù nhiều khả năng chỉ là phiên bản đơn giản hóa," ấn phẩm của Mỹ cho biết.

Bài báo cũng lưu ý "các sự kiện gần đây phản ánh tình trạng tồi tệ của sự hợp tác Pháp - Đức". Tuy nhiên, trang thông tin này thừa nhận dự án máy bay chiến đấu FCAS có thể được hồi sinh dưới một hình thức nào đó trong tương lai.

Tiêm kích F - 47 của Mỹ có cơ hội lớn thay thế FCAS châu Âu năm 2026 - Ảnh 2.

Mỹ muốn tận dụng cơ hội để bán tiêm kích F-47 cho châu Âu.

Trước đó xuất hiện thông tin cho biết chính quyền Đức và Pháp đã quyết định chấm dứt dự án chung phát triển máy bay chiến đấu FCAS thế hệ thứ sáu, thay vào đó tập trung vào công việc liên quan đến Điện toán đám mây chiến đấu (Combat Cloud), cho phép tích hợp tiêm kích, cảm biến, radar và máy bay không người lái vào một mạng lưới duy nhất.

Vào tháng 5, TWZ đưa tin về việc Airbus Defence and Space (Đức), trong bối cảnh bất đồng với Dassault (Pháp), đã tiếp cận Saab (Thụy Điển) về khả năng hợp tác trong việc chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của châu Âu.

Đây có thể là hướng đi mà châu Âu cố gắng theo đuổi nhằm có được sự độc lập với Mỹ, tránh phụ thuộc vào một đồng minh ngày càng tỏ ra thiếu sự tin tưởng do tính cách thất thường của người đứng đầu.

Theo The War Zone
Điện thoại giá rẻ đến từ “huyền thoại” Motorola đáng mua nhất ở Việt Nam lúc này
Tags

châu âu

vũ khí

Tiêm kích F-47

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại