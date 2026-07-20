Tiêm kích F-35A của Anh không được sử dụng để mang vũ khí hạt nhân

Tiêm kích F-35A mặc dù có thể sửa mang vũ khí hạt nhân nhưng Anh sẽ không dùng chúng cho chức năng này.

Không lực Hoàng gia Anh (RAF) đã mua 12 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm F-35A Lightning II để huấn luyện phi công, điều này đi ngược lại mục đích ban đầu của chúng trong các nhiệm vụ hạt nhân của NATO.

Theo những gì ấn phẩm UK Defence Journal đăng tải, Bộ Quốc phòng Anh đã quyết định thay đổi kế hoạch sử dụng các tiêm kích F-35A mới mua gần đây.

Phó Tư lệnh Chương trình Năng lực của Không quân Hoàng gia Anh - Chuẩn tướng Jim Beck, phát biểu về điều này tại một hội nghị tổ chức ở London.

"Chúng tôi không mua những máy bay chiến đấu này vì khả năng mang vũ khí hạt nhân của chúng, mà trang bị để phục vụ cho đơn vị huấn luyện của Không lực Hoàng gia", ông Jim Beck nói rõ.

Tại thời điểm tháng 6/2025, Bộ Quốc phòng Anh quyết định mua 12 máy bay chiến đấu F-35A để trang bị cho Không lực Hoàng gia nhằm bổ sung cho phi đội F-35B hiện có đang phục vụ trên 2 tàu sân bay của Hải quân Hoàng gia.

Vào thời điểm đó, giới chức quân sự nhấn mạnh khả năng mang bom hạt nhân B61-12 của Mỹ, nhằm mục đích củng cố vị thế của nước này trong NATO. Tuy nhiên, trọng tâm hiện nay đã chuyển sang các nhiệm vụ huấn luyện.

Tiêm kích F-35A của Anh tạm thời chưa có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Việc sử dụng tiêm kích tàng hình F-35A phiên bản cất hạ cánh thông thường để huấn luyện tỏ ra ít tốn kém hơn, tiết kiệm được 25% chi phí so với F-35B - biến thể cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Chiến đấu cơ mới có tầm bay xa hơn và mang được nhiều nhiên liệu hơn, giúp tăng thời gian huấn luyện. Tuy nhiên, phi công sẽ phải sử dụng thiết bị mô phỏng để thực hành cất cánh thẳng đứng, bởi vì F-35A không có khả năng này.

Mặc dù vậy, các chuyên gia quân sự quốc tế đã nghi ngờ tính khả thi của việc sử dụng những máy bay chiến đấu này cho các cuộc tấn công hạt nhân. Trước mắt, phi đội máy bay F-35A sẽ đóng quân tại căn cứ không quân Marh.

Trước diễn biến trên, Đại sứ Nga tại London - ông Andrei Kelin, gọi thương vụ này là sự khôi phục lại yếu tố không quân trong răn đe hạt nhân.

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov cũng chỉ ra những ý định đáng ngại của Anh trong bối cảnh tái vũ trang rất mạnh mẽ.