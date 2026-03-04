Máy bay F-35. (Ảnh: Reuters)

Theo Times of Israel , đây là lần đầu tiên máy bay F-35 bắn hạ một máy bay có người lái. Vụ việc này cũng đánh dấu lần đầu tiên sau khoảng 40 năm, máy bay của Không quân Israel tham gia không chiến với máy bay có người lái.

Lần cuối cùng máy bay chiến đấu Israel bắn hạ máy bay có người lái của đối phương là vào ngày 24/11/1985 trên bầu trời Li-băng. Trong sự kiện đó, một chiếc F-15 của Israel đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu MiG-23 của Syria.

Máy bay YAK-130 được Nga sản xuất từ những năm 1990, thường được sử dụng làm máy bay huấn luyện cho phi công lái máy bay Su-57 tiên tiến của Nga và các máy bay tương tự khác, nhưng cũng có thể được sử dụng như một máy bay tấn công.

Trước đó hôm 1/3, IDF đã ném bom các máy bay chiến đấu của Iran. Hai máy bay chiến đấu, một chiếc F4 và một chiếc F5, đã ở trên đường băng và đang chuẩn bị cất cánh khi bị IDF tấn công.

Theo Jerusalem Post , bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Iran cũng có thể gây khó khăn cho quân đội Israel và Mỹ, làm phức tạp không gian tác chiến, khiến các cuộc tấn công "đột kích" tầm gần trở nên khó khăn hơn.

Chỉ hai ngày sau khi xung đột bùng phát, Israel và Mỹ đã tuyên bố thiết lập ưu thế trên không ở khu vực Tehran, có thể thực hiện các cuộc tấn công đột kích nhằm vào các mục tiêu tiềm năng mà không bị cản trở.