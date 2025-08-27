Tiêm kích của QĐND Việt Nam làm nhiệm vụ đặc biệt dịp 2/9: Vận tốc tới 2.100 km/h, tầm bay 3.000 km

Theo kế hoạch, tối nay (27/8), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình Sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Những ngày qua, dàn máy bay tiêm kích SU-30MK2 được mệnh danh là "hổ mang chúa" của Không quân nhân dân Việt Nam đã cất cánh từ sân bay Hoà Lạc vào trung tâm TP Hà Nội để tập luyện trong sự hò reo của hàng vạn người dân.

Những chiếc Su-30MK2 tiến vào Thủ đô đã gầm vang xé toạc không gian, thể hiện sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu vượt trội. Ngay sau đó, biên đội Su-30MK2 đã thực hiện động tác tách tốp, mỗi chiếc ngóc đầu bay vút lên cao, khoan nhiều vòng trên bầu trời Hà Nội, "múa lượn" trên bầu trời Thủ đô.

Màn tập luyện này là để bảo đảm cho màn trình diễn của không quân bay chào mừng lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 được chỉn chu, an toàn và mãn nhãn.

SU-30MK2 bay qua bầu trời Thủ đô ngày 24/8 khiến nhiều người phấn khích. Ảnh: Như Hoàn

Vậy dàn máy bay tiêm kích SU-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam có gì nổi trội?

Những năm qua, máy bay tiêm kích SU-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam thường được gọi với cái tên "hổ mang chúa". Tại sao lại có biệt danh như vậy?

Đại tá Lã Đại Phong, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã giải thích trên báo Quân đội nhân dân rằng: Bình thường phần đầu máy bay đã nhô cao giống đầu loài rắn, nhưng khi thực hiện động tác bay phức tạp Cobra (nghĩa tiếng Anh cũng là hổ mang chúa), SU-30MK2 cực giống con hổ mang chúa đang phình mang, vươn cao đầu dũng mãnh tấn công nên có biệt danh như vậy.

Máy bay tiêm kích Su-30MK2, do tập đoàn Sukhoi (Nga) sản xuất, hiện là một trong những dòng chiến đấu cơ hiện đại nhất và giữ vai trò nòng cốt trong lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam. Với sức mạnh, độ linh hoạt và khả năng tác chiến toàn diện, Su-30MK2 được coi là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, đặc biệt trên không phận biển đảo.

Hình ảnh những chiếc Su-30MK2 tách biên đội, khoan xoáy, 'múa lượn'. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Về tổng quan SU-30 MK2 là một hệ thống vũ khí tiến công xung kích đường không nhiều mục đích, được phát triển trên cơ sở các biến thể của máy bay tiêm kích Su-27, gồm các tổ hợp vũ khí có điều khiển chính xác và khí tài chiến đấu nhiều tính năng dùng để thực hiện nhiều loại hình nhiệm vụ chiến đấu khác nhau của lực lượng không quân chiến thuật, báo Công an Nhân dân cho hay.

Máy bay SU-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam là một phiên bản đặc biệt với những cải tiến phụ cho phù hợp với nhu cầu tác chiến trên biển nhiệt đới.

Theo thông tin trên Đài truyền hình Hà Nội, thông số kỹ thuật của tiêm kích Su-30MK2 như sau:

Tổ lái: 2 phi công là lợi thế khi cho phép một phi công tập trung điều khiển còn người còn lại điều hành hệ thống vũ khí và nhiệm vụ, từ đó tăng hiệu quả và giảm áp lực trong các nhiệm vụ phức tạp.

Vận tốc tối đa: 2.100 km/h (Mach 2.0), gần gấp 2 lần vận tốc âm thanh.

Tầm bay: 3.000 km.

Động cơ: 2 phản lực kép AL-31FP với lực đẩy vector giúp tạo ưu thế trong không chiến tầm trung và tầm xa.

Chiến đấu cơ SU-30MK2 trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Báo SGGP

Hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số fly-by-wire giúp mang lại độ chính xác và tính linh hoạt cao khi thao tác trên không.

Động cơ đẩy vector AL-31FP: với hai động cơ phản lực kép, lực đẩy mỗi động cơ lên tới 132 kN, cho phép Su-30MK2 thực hiện các động tác cơ động siêu việt như tránh né tên lửa và duy trì ưu thế không chiến trong cự ly gần.

Tải trọng vũ khí lớn: với 12 giá treo dưới cánh và thân, máy bay có thể mang tới 8.000 kg vũ khí. Su-30MK2 có thể mang được cả tên lửa hành trình và bom dẫn đường chính xác

Hệ thống phòng thủ chủ động: trang bị 96 quả mồi bẫy nhiệt PPI-50, tăng khả năng sống sót trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đối phương.

Đặc biệt, theo báo Quân đội nhân dân, với tốc độ hạ cánh lớn, nên tiêm kích này còn được trang bị dù đuôi giảm tốc. Với dù giảm tốc, máy bay nhanh chóng hãm đà sau hạ cánh, bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay.