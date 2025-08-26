"Chiến binh thép" sở hữu giá súng xoay tròn xuất hiện tại Tổng hợp luyện diễu binh 2/9 có gì đặc biệt?

Buổi Tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra vào tối ngày 24/8 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Thủ đô. Trong đó, khối xe đặc chủng công an đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhân dân bởi sự mạnh mẽ, uy lực.

Đặc biệt, trong đoàn xe đặc chủng công an di chuyển về Quảng trường Ba Đình có sự xuất hiện của một "chiến binh thép" thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Đó chính là xe IAG Guardian Tactical của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Xe bọc thép IAG của lực lượng Công an di chuyển về khu vực tập kết dưới sự chào đón của người dân. Ảnh: MH/Báo Hà Nội mới

Vậy xe bọc thép IAG có gì đặc biệt?

Trước tình hình an ninh toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, việc trang bị các phương tiện bọc thép hiện đại, đa năng là vô cùng quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân.

IAG Guardian Tactical là mẫu xe bọc thép do công ty hãng sản xuất IAG đến từ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE sản xuất. Năm 2018, mẫu xe này từng góp mặt trong chiến dịch truy bắt trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân tại Lóng Luông (Sơn La), cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn, báo Công an nhân dân cho hay.

Mẫu xe này cũng từng được Bộ Công an trưng bày công khai tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) phục vụ người dân và du khách thập phương tới tham quan nhân dịp kỷ nhiệm 77 năm CAND học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xe thiết giáp chống đạn IAG Guardian Tactical được trưng bày tại Phố đi bộ. Ảnh: Báo CAND

Đài truyền hình Hà Nội cho biết thêm, IAG được mệnh danh là “pháo đài di động” mang lại khả năng bảo vệ tối ưu cho chiến sĩ giữa làn hỏa lực. Xe được trang bị tháp xoay trên nóc, có thể lắp đặt súng máy 7,62mm, 12,7mm, bệ phóng lựu hoặc hệ thống vũ khí điều khiển từ xa (RWS).

Ngoài ra, cửa sau và cửa hông được thiết kế để binh sĩ có thể tác chiến ngay khi xe đang di chuyển. Tùy chọn hệ thống camera hồng ngoại và quan sát ban đêm giúp nâng cao khả năng chiến đấu trong nhiều môi trường khác nhau.

Phương tiện này dài 5,95m, rộng 2,43m và cao 2,56m. Trái tim của IAG là động cơ diesel V8 6.7L tăng áp, cho công suất từ 300 đến 330 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ truyền động 4x4. Động cơ được bổ sung bộ lọc khí chuẩn quân sự cùng hệ thống làm mát tăng cường, bảo đảm vận hành ổn định trong điều kiện khí hậu nóng ẩm khắc nghiệt.

Xe bọc thép IAG tại buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội). Nguồn: VOV

Xe bọc thép IAG đạt vận tốc tối đa 120 km/h trên đường bằng, leo được dốc nghiêng 60%, vượt vật cản lớn và lội nước sâu tới 1 mét mà không cần chuẩn bị. Xe sở hữu gầm cao, hệ thống treo độc lập chắc chắn và lốp run-flat giúp tiếp tục di chuyển ngay cả khi bị trúng hỏa lực. Với bình nhiên liệu 180 lít, Guardian có thể thực hiện hành trình liên tục khoảng 800 km, phục vụ tốt các nhiệm vụ dài ngày.

Việc Bộ Công an đưa IAG Guardian vào trang bị của lực lượng Cảnh sát Cơ động đặc nhiệm thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để bảo đảm vũng chắc an ninh, trật tự quốc gia.