Phương Oanh nhận nhiều lời khen từ đồng nghiệp và khán giả sau màn trở lại trên sàn runway.

Sau gần 10 năm vắng bóng trên sàn runway, Phương Oanh bất ngờ trở lại với vai trò vedette trong show diễn của nhà thiết kế Lê Minh Ngọc vào tối 27/11. Màn tái xuất của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cô diện bodysuit lưới xuyên thấu ôm sát cơ thể, kết hợp áo choàng đỏ phủ lông vũ, tạo hiệu ứng nổi bật trên sân khấu. Thiết kế táo bạo giúp Phương Oanh khoe vóc dáng thon gọn sau thời gian tích cực giảm cân.

Màn trở lại sàn runway của Phương Oanh sau 10 năm

Dù đã lâu không trình diễn thời trang, nữ diễn viên vẫn thể hiện sự tự tin, thần thái cuốn hút khi sải bước trên đường băng. Từ những bước đi, cách tạo dáng đến biểu cảm trước ống kính, Phương Oanh cho thấy bản thân vẫn còn giữ được nhiều kỹ năng của những ngày hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Đáng chú ý, cô còn tiết lộ đã giảm khoảng 4 kg để chuẩn bị cho màn trở lại này.

Sau khi những hình ảnh và video catwalk được lan truyền, Phương Oanh nhận về nhiều lời khen từ khán giả lẫn đồng nghiệp. Nữ diễn viên cũng trực tiếp để lại bình luận cảm ơn trước tình cảm và những lời động viên của mọi người. Tuy nhiên, cô hài hước tiết lộ bản thân vẫn chưa thực sự hài lòng với vóc dáng hiện tại. Phương Oanh chia sẻ: "Oanh cảm ơn những mỹ từ khen ngợi của mọi người nhiều nhiều. Nhưng kể mà kịp giảm thêm 2-3 kg nữa thì chuẩn chỉnh hơn, chứ hôm qua là hóp cả tối muốn ná thở luôn ạ".

Phương Oanh cho biết nếu giảm thêm 2-3 kg nữa sẽ chuẩn chỉnh hơn

Không chỉ nhận được lời khen từ khán giả, Phương Oanh còn được nhiều đồng nghiệp khuyến khích quay trở lại với nghề người mẫu. Nghệ sĩ Bùi Minh Phương hào hứng bình luận: "Mình quay lại với nghề diễn mẫu đi con ơi". Trước lời gợi ý này, Phương Oanh vui vẻ phản hồi: "Phải siết kg, giữ dáng cực lắm U ạ, mà con lại đam mê ẩm thực cơ, nên là lâu lâu walk tí thui ạ. Hihi".

Có thể thấy dù nhận được nhiều lời động viên, Phương Oanh vẫn chưa có ý định trở lại với công việc người mẫu một cách chuyên nghiệp. Bởi bên cạnh việc giữ gìn vóc dáng để đáp ứng yêu cầu công việc, cô còn có niềm đam mê đặc biệt với ẩm thực. Chính nữ diễn viên cũng thừa nhận bản thân thích ăn ngon nên việc duy trì cân nặng lý tưởng đôi khi không hề dễ dàng.

Nữ diễn viên chia sẻ rất đam mê ẩm thực nên khó duy trì công việc người mẫu đòi hỏi vóc dáng và cân nặng khắt khe

Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua những bộ phim truyền hình, Phương Oanh từng có khoảng 3 năm hoạt động với vai trò người mẫu tự do, từ năm 2009 đến 2012. Cô tham gia chụp ảnh quảng cáo, trình diễn thời trang và làm việc tại nhiều sự kiện lớn nhỏ. Đây cũng là giai đoạn nữ diễn viên tích lũy những kỹ năng trình diễn, tạo dáng và làm việc trước ống kính.

Tuy nhiên, sau một thời gian theo đuổi công việc người mẫu, Phương Oanh nhận ra diễn xuất mới là đam mê muốn gắn bó lâu dài. Năm 2012, cô bắt đầu tham gia phim truyền hình Hoa Bay và dần chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất. Sau đó, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án như Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Ngược Chiều Nước Mắt, Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân. Đặc biệt, vai diễn Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê đã trở thành dấu mốc quan trọng, giúp tên tuổi Phương Oanh được đông đảo khán giả biết đến.

Dù chuyển hướng sang diễn xuất, Phương Oanh chưa hoàn toàn rời xa thời trang. Cô vẫn thỉnh thoảng nhận lời chụp hình quảng cáo, làm mẫu ảnh và tham gia các show diễn của những nhà thiết kế thân thiết.

Phương Oanh từng có 3 năm làm người mẫu trước khi chuyển hướng trở thành diễn viên chuyên nghiệp

Ảnh: FBNV