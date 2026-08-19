Tiệc mừng con đỗ đại học bỗng biến thành thảm kịch: Bức tường bất ngờ đổ sập, 5 người thiệt mạng, 17 người bị thương

Ngày 18/8, một gia đình ở huyện Trường Ninh, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) tổ chức tiệc mừng con đỗ đại học tại sân nhà. Trong lúc chuẩn bị dùng bữa, tường chắn mái bất ngờ đổ sập khiến 5 người tử vong, 17 người bị thương.

Theo chính quyền huyện Trường Ninh (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) sự cố xảy ra khi gia đình dựng mái che tạm trong sân để tổ chức tiệc. Do mái che bị đọng quá nhiều nước, lực kéo của dây thừng tăng lớn, khiến bức tường vốn được sử dụng để cố định mái che, bị sập.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng triển khai cứu hộ, đưa những người bị thương đến các cơ sở y tế. Công tác điều trị và xử lý hậu quả đang được khẩn trương thực hiện.

Theo bà Trương, người thân của gia đình, cho biết vụ việc xảy ra vào hơn 17h ngày 18/8, đúng lúc mọi người chuẩn bị ăn tối. Khách đã ngồi vào bàn nhưng các món ăn chưa được dọn lên. Do phải về nhà chăm một con bê mới sinh nên bà Trương không có mặt tại hiện trường.

Khi quay lại, bà mới biết vụ việc xảy ra. Một người cháu gái của bà cũng bị thương ở vùng đầu nhưng may mắn không gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Theo bà Trương, những người bị thương chủ yếu là hàng xóm đến dự tiệc hoặc giúp gia đình chuẩn bị.

Hiện trường sự việc (Ảnh: iFeng)

Bà cho biết gia đình em họ có hoàn cảnh kinh tế bình thường. Người em họ ngoài 50 tuổi, làm việc tại công trường xây dựng, còn vợ làm nông. Gia đình có hai người con, trong đó một người vừa thi đỗ vào một trường đại học khá tốt.

“Trong làng, có gia đình tổ chức tiệc mừng con đỗ đại học, có gia đình không. Nhà em tôi điều kiện không tốt nên ban đầu không định tổ chức. Sau đó, hàng xóm và dân làng khuyên nên làm một bữa vì gia đình khó khăn nhưng cuối cùng cũng có một đứa con học hành tốt”, bà Trương kể.

Bà cho biết gia đình vốn chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng con đỗ đại học, nhưng sự cố bất ngờ khiến mọi người vô cùng đau buồn.

“Cả gia đình em tôi đều không nói nên lời. Người dân trong làng cũng rất đau buồn”, bà nói.

Ngôi nhà của gia đình hiện đã không thể tiếp tục sử dụng. Họ phải tạm thời chuyển sang ở nhờ nhà hàng xóm. Theo bà Trương, những người có thể giúp đỡ đều đang chung tay hỗ trợ gia đình.

Một người dân tên Hà cho biết gia đình tổ chức tiệc thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn, được hưởng trợ cấp sinh hoạt tối thiểu. Đây là bữa tiệc được tổ chức để mừng con đỗ đại học.

Thời điểm xảy ra sự cố, khách vừa ngồi vào một số bàn và chưa được phục vụ đồ ăn thì bức tường bất ngờ đổ xuống. Ông Hà cho biết chiều 18/8, khu vực này có mưa liên tục. Theo ông, có 3 người tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng cứu hỏa, công an từ huyện Củng và huyện Trường Ninh cũng nhanh chóng có mặt.

Những người bị thương sau đó được đưa đến nhiều cơ sở y tế tại địa phương để điều trị.

Sáng 19/8, những người bị thương hiện đều đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Các chỉ số sinh tồn tương đối ổn định, trong khi công tác thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân đang được tiến hành.

Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục xử lý vụ việc và triển khai các công tác liên quan.

Nguồn: iFeng