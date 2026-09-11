Tiếc cho Nhã Phương

Nhìn Nhã Phương hiện tại mà netizen không khỏi hụt hẫng.

Mới đây, bức ảnh chụp chung giữa Nhã Phương và nam thần xứ Hàn Song Joong Ki tại lễ trao giải Seoul International Drama Awards 2016 bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội. Khoảnh khắc rạng rỡ, sang trọng của nữ diễn viên sinh năm 1990 khi diện chiếc áo dài trắng đứng trên thảm đỏ quốc tế nhận giải "Ngôi sao Châu Á" đã làm bùng nổ truyền thông thời điểm đó. Nhìn lại một thời khắc huy hoàng từng gây bão năm ấy, đông đảo netizen vừa cảm thán trước nhan sắc và vị thế của cô, nhưng đồng thời cũng không khỏi dấy lên niềm tiếc nuối cho một bông hoa đang ở độ thì rực rỡ nhất.

Ảnh: Threads

Ảnh: Threads

Sự tiếc nuối của khán giả dành cho Nhã Phương xuất phát từ việc sau khi lập gia đình, cô không còn hoạt động showbiz năng nổ như trước mà dần lui về hậu phương. Nhìn về quá khứ, Nhã Phương không chỉ là một diễn viên quen mặt, mà cô từng là một "đỉnh lưu" đích thực, một "nữ hoàng nước mắt" hot nhất nhì màn ảnh Việt lúc bấy giờ.

Nhã Phương bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2009 với vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình Những Thiên Thần Áo Trắng. Dù chạm ngõ điện ảnh từ sớm, tên tuổi của cô mới thực sự bùng nổ thành một hiện tượng vào năm 2013 nhờ vai diễn "cô nàng bánh tráng" trong phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Nhờ bệ phóng ấy, Nhã Phương liên tiếp sở hữu một gia tài phim ảnh đồ sộ với hàng loạt tác phẩm ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng như Zippo, Mù Tạt Và Em, Yêu Đi, Đừng Sợ!, Ngày Ấy Mình Đã Yêu, hay vai diễn phản diện đầy đột phá trong bộ phim Cây Táo Nở Hoa.

Ảnh: Google

Ảnh: Google

Giai đoạn 2014 - 2016 là thời kỳ vàng son đỉnh cao trong sự nghiệp của Nhã Phương bộ phim Tuổi Thanh Xuân đóng cặp cùng mỹ nam Hàn Kang Tae Oh. Bộ phim truyền hình hợp tác Việt - Hàn này đã tạo nên một cơn sốt cuồng nhiệt trên toàn quốc, đưa cặp đôi Linh và Junsu trở thành hiện tượng màn ảnh, đồng thời giúp Nhã Phương ẵm trọn giải thưởng Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards.

Ảnh: Google

Sau đó, Nhã Phương tiếp tục khẳng định vị thế "ngọc nữ màn ảnh" khi thống trị hoàn toàn các khung giờ vàng phim truyện. Cô liên tục được chọn mặt gửi vàng vào các bộ phim hot, trong đó có dự án hợp tác Việt - Nhật mang tên Khúc Hát Mặt Trời. Trước đó, Nhã Phương cũng đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua Vừa Đi Vừa Khóc, Trần Trung Kỳ Án... Khán giả còn trầm trồ thời điểm đó, cứ bật tivi lên là khán giả lại thấy Nhã Phương, giúp cô trở thành ngôi sao được cả người hâm mộ miền Nam lẫn miền Bắc yêu mến.

Ảnh: VTV

Không chỉ đóng phim truyền hình, Nhã Phương còn oanh tạc phòng vé khi đóng chính trong bộ phim 49 Ngày. Tác phẩm này đã lập kỷ lục doanh thu cực khủng lúc bấy giờ khi thu về gần 15 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu. Sự nghiệp thăng hoa rực rỡ mang về cho cô bộ sưu tập giải thưởng danh giá mà bất kỳ diễn viên nào cũng ao ước, từ giải Mai Vàng, Cánh Diều Vàng cho đến đỉnh cao là giải thưởng Ngôi sao Châu Á tại Hàn Quốc.

Ảnh: NSX

Sau khi trải qua giai đoạn đỉnh cao rực rỡ, Nhã Phương kết hôn với danh hài Trường Giang vào năm 2018. Sau ngày về chung một nhà, cô toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình và lần lượt đón ba thiên chức làm mẹ. Dù có khoảng thời gian dài gần như vắng bóng hoàn toàn để sinh nở và vun vén tổ ấm, hiện tại Nhã Phương không hẳn là đã giải nghệ. Gần đây nhất, cô vẫn tham gia dự án phim truyền hình Yêu Trước Ngày Cưới phát sóng vào cuối năm 2023 và đồng hành cùng ông xã trong chiến dịch quảng bá bộ phim điện ảnh Nhà Ba Tôi Một Phòng vào dịp đầu năm 2026.

Ảnh: FBNV

Chính vì từng siêu hot như thế, việc Nhã Phương gần như đóng băng phần lớn hoạt động nghệ thuật sau khi lấy chồng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi hụt hẫng. Khi bức ảnh cũ được đào lại, cư dân mạng đã liên tục để lại những bình luận thể hiện sự tiếc nuối cho thời kỳ hoàng kim của nữ diễn viên.

Bình luận của netizen:

- Hồi đó đỉnh lưu phim khung giờ vàng của VFC lắm mà toàn phim hay. Chẳng hiểu sao sau này không thấy đóng nữa

- Vậy mới nói, hồi đó phim Tuổi Thanh Xuân nổi như gì luôn, được sang Hàn đóng phim tạo hiệu ứng rất tốt với cả hai nước. Hồi đó bả xinh đúng kiểu hot girl ấy, lại còn sự nghiệp đang rực rỡ , phim nào đóng cũng hot.

- 2014-2016 phải gọi là đỉnh cao sự nghiệp của Nhã Phương í, phim nào cũng đóng chính giờ vàng, phim nào ra cũng hot, được hợp tác phim Việt - Hàn, rồi Việt - Nhật, phim chiếu rạp cũng có bộ 49 Ngày cũng nổi hồi đó. Xong được mấy cái giải toàn uy tín.

- Bộ phim để đời nhất chắc phải là Những Thiên Thần Áo Trắng, năm nào cũng bị đào lên chục lần vì những câu thoại chấn động

- Cứ nói bà ý khóc lóc, nhưng bà ý chọn vai như vậy và tui cũng thấy nó ổn. Cũng xinh nữa, rất hợp phim VFC, từ Tuổi Thanh Xuân, Zipp Mù tạt và Em. Đỉnh lắm, đùng cái về nội trợ

Nguồn: Threads