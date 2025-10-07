Chủ nhà phát hiện số tiền lớn

Chiều 14/10/2013, ông Mã (tên nhân vật đã thay đổi) ở Đông Quản, Quảng Đông, Trung Quốc, bất ngờ phát hiện 6,33 triệu NDT (hơn 23 tỷ đồng) tiền mặt được giấu dưới gầm giường căn hộ 3 phòng ngủ mà ông cho thuê. Quá bất ngờ, người đàn ông này đã trình báo vụ việc cho cảnh sát địa phương.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Trường An, đã cử lực lượng cảnh sát đến hiện trường thu thập chứng cứ, mời chủ nhà, ban quản lý khu dân cư cùng kiểm đếm số tiền thu được. Do các thùng chứa nhiều mệnh giá khác nhau, việc kiểm kê gặp không ít khó khăn.

Thời điểm đó, ngân hàng địa phương đã đóng cửa nên lực lượng chức năng chỉ có thể tạm thời kiểm đếm và niêm phong số tiền. Sau đó, toàn bộ được đưa về trụ sở Công an Trường An để bảo quản. Sáng hôm sau, khi ngân hàng mở cửa, cảnh sát tiếp tục điều xe chuyên dụng áp tải số tiền đến ngân hàng để kiểm đếm chính xác bằng máy.

Đại diện cơ quan điều tra xác nhận 6,33 triệu NDT đã được tịch thu. Toàn bộ số tiền trên là thật, không phải tiền giả. Ban đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ đây có thể là khoản tiền bất hợp pháp, song nguồn gốc của số tiền vẫn phải điều tra mới đưa ra được câu trả lời chính xác.

Theo lời ông Mã, căn hộ được cho thuê từ tháng 11/2010, với giá 1.700 NDT/tháng (hơn 6 triệu đồng), hợp đồng kéo dài 6 tháng. Người thuê cao gầy, ăn mặc giản dị, ít nói. Dù đã ký hợp đồng thuê nhà nhưng người này hiếm khi xuất hiện, chủ yếu liên lạc với ông Mã qua điện thoại và chuyển tiền thuê nhà qua ngân hàng điện tử.

Ảnh minh họa: Internet

Trong suốt 2 năm, ông Mã nhận được 3 lần chuyển khoản từ người thuê. Lần chuyển tiền cuối cùng diễn ra vào tháng 11/2012. Sau đó, người này biến mất không liên lạc được, căn hộ cũng không có dấu hiệu có người sinh sống.

Không thu được tiền nhà trong thời gian dài, ông Mã đã yêu cầu bảo vệ mở cửa để dọn dẹp căn hộ và cho thuê lại. Trong khi đang dọn dẹp căn nhà, họ bất ngờ phát hiện 4 thùng carton chứa đầy tiền mặt dưới giường nên đã báo cảnh sát.

Nguồn gốc số tiền vẫn là ẩn số

Theo điều tra, người đứng tên thuê nhà trước đó dùng CCCD mang tên “Lư Thụ Hồng”. Tuy nhiên, phía cảnh sát sau đó xác định giấy tờ này là giả và người thuê thực sự là Trịnh Tích Ba, 55 tuổi.

Bên cạnh số tiền khổng lồ, khi kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện trong căn nhà trên có nhiều giấy tờ quan trọng gồm 2 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, một giấy tờ mua xe máy màu đen, và một biên lai quyên góp từ thiện. Tất cả đều mang tên Trịnh Tích Ba.

Từ dữ liệu điều tra, cảnh sát xác định Trịnh Tích Ba từng thuê 4 căn hộ tại thị trấn Trường An, Đông Quản. Ngoài ra, người này còn sở hữu 1 căn nhà và một cửa hàng ở Thâm Quyến. Chiếc xe máy màu đen của ông cũng được phát hiện đã nằm trong gara hơn 2 năm không di chuyển.

Sau đó, Công an thị trấn Trường An đã mở rộng điều tra tung tích của Trịnh Tích Ba và nguồn gốc số tiền khổng lồ trên.

Tại quê nhà Yết Dương, người thân của Trịnh Tích Ba cho biết ông từng rời quê từ năm 18 tuổi để lên Thâm Quyến lập nghiệp, kinh doanh rau củ, gạo, dầu ăn, rồi mở siêu thị nhỏ. Người thân miêu tả ông là người tiết kiệm, không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc và sống khá khép kín.

Theo anh trai của ông, Trịnh Tích Hải, hai anh em ít liên lạc suốt 30 năm. Còn Lư Thụ Hồng, cháu họ, nói lần cuối gặp ông Trịnh là vào tháng 4/2010 trong dịp sinh nhật mẹ vợ mình - em gái của Trịnh Tích Ba. Khi đó, ông Trịnh có mượn chứng minh thư của vợ chồng Lư Thụ Hồng.

Trong buổi gặp với chủ nhà Mã sau đó, bà Dương - vợ ông Trịnh cho biết hai vợ chồng từng kinh doanh ngũ cốc và dầu ăn tại Thâm Quyến. Họ thuê gần chục công nhân, làm việc tới khuya để giao hàng cho các nhà máy lớn. Mọi giao dịch đều bằng tiền mặt, không qua ngân hàng. Mỗi tối, họ đếm tiền, bó lại và cất trong thùng carton tại nhà.

Khoảng 2 năm trước, ông Trịnh nói với vợ rằng sẽ đi công tác nước ngoài dài ngày rồi mất liên lạc hoàn toàn. Tính đến thời điểm đó, tung tích của Trịnh Tích Ba vẫn là ẩn số. Cảnh sát Trường An sau đó tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ nguồn gốc 6,33 triệu NDT cùng dấu vết của chủ nhân số tiền trên.

Cảnh sát địa phương cho biết đây là vụ án nghiêm trọng và ngoài Công an thị trấn Trường An, các phòng ban liên quan của Cục Công an Đông Quản cũng tham gia điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Dù kết quả điều tra vụ việc không được công bố, song cơ quan chức năng Trung Quốc nhắc nhở rằng khi phát hiện tài sản không rõ nguồn gốc, mọi người cần lập tức báo cảnh sát thay vì giữ lại làm của riêng. Trong vụ việc trên, hành động của ông Mã được đánh giá là hoàn toàn đúng đắn.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, không cá nhân hay tổ chức nào được phép sở hữu hoặc sử dụng tài sản có được từ hoạt động phạm tội. Nếu số tiền đó liên quan đến hành vi phạm pháp, người chiếm giữ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ánh Lê (Theo Chinanews)