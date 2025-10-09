Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là con giáp luôn được đánh giá cao bởi sự thông minh, độc lập và vô cùng bản lĩnh. Với sự mạnh mẽ và táo bạo vốn có, chỉ cần chọn đúng mục tiêu là tuổi Dần có thể tạo ra những bước đột phá lớn trong sự nghiệp và thăng tiến mạnh mẽ. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã nỗ lực thì sẽ gặt hái những thành công rực rỡ và trở nên vô cùng giàu có.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 7 âm vừa qua là thời gian tương đối thử thách của tuổi Dần. Nếu không cẩn thận, con giáp này có thể đối mặt với tình trạng hao hụt tài chính. Bước sang tháng 8 âm, những ảnh hưởng tiêu cực đã bớt dần đi, nhưng tuổi Dần vẫn chưa có nhiều cơ hội tốt. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng nữa, khi tháng 10 âm gõ cửa, tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn.

Tử vi học có nói, tháng 10 âm, tuổi Dần sẽ bước vào giai đoạn may mắn nhất trong năm Ất Tỵ và lội ngược dòng viên mãn. Được lục hợp soi chiếu, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sẽ không lo thiếu tiền tiêu. Sự nghiệp thăng tiến rạng rỡ, tài chính rủng rỉnh, chuyện tình cảm, gia đình có nhiều tin vui khiến tuổi Dần trở thành con giáp viên mãn bậc nhất trong thời gian tới.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp thường ghi điểm nhờ lối giao tiếp nhẹ nhàng, không cần đao to búa lớn nhưng lại vô cùng hiệu quả. Rất kiên định trong suy nghĩ, tuổi Mão luôn âm thầm nỗ lực mỗi ngày trong khi những người khác có thể đã bỏ cuộc. Chính sự kiên trì ấy chính là yếu tố quan trọng đem đến thành công lớn cho con giáp này về sau.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Chuẩn bị thoát khỏi tháng 8 âm lao đao, tuổi Mão cũng sẽ sớm lội ngược dòng viên mãn trong thời gian sắp tới. Tử vi học có nói, tháng 10 âm, con giáp này cũng sẽ đạt vận may cực đại, công việc trở lại dòng chảy thuận lợi, tài chính cải thiện rõ rệt. Nếu biết nỗ lực, cố gắng, tuổi Mão có thể tích cóp được một khoản kha khá dành cho việc chi tiêu và sắm sửa cuối năm. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Mão sẽ còn đón nhận những tin vui khác từ phương xa.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp có nhiều ưu điểm trong tính cách, như sự hiền lành, chân thật, nhân hậu và tử tế. Chính những điều đó giúp họ luôn được người khác yêu quý, hỗ trợ và giúp đỡ hết mình. Trong công việc, tuổi Hợi là những cá nhân thực tế, tích cực và rất chăm chỉ, con giáp này chính là những ông "Thần tài" trong cuộc sống của chính họ và người thân của họ.

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh con giáp này vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

Nếu như sắp tới, tuổi Dần và tuổi Mão sẽ đón nhận tin vui thì tuổi Hợi lại là con giáp cần phải có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, cả tháng 9 âm và tháng 10 âm, tuổi Hợi được khuyên nên tránh gây mâu thuẫn kẻo ảnh hưởng tài lộc. Ngoài ra, con giáp này cũng chú ý hơn trong chuyện chi tiêu, tiền nong để tránh hao hụt tiền bạc và chăm sóc sức khỏe thật tốt để đề phòng rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.