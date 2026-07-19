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Tịch thu 7 vali chứa 74 kg vàng trị giá 370 tỷ đồng và 750 tỷ tiền mặt trong biệt thự hạng sang

Khánh Linh
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Trong két sắt bí mật, một lượng lớn vàng và tiền mặt đã được phát hiện.

Tịch thu 7 vali chứa 74 kg vàng trị giá 370 tỷ đồng và 750 tỷ tiền mặt trong biệt thự hạng sang - Ảnh 1.

Tại một biệt thự sang trọng ở Jakarta, Indonesia, một sĩ quan cảnh sát đeo găng tay màu xanh luồn tay vào phía sau một tấm ván gỗ ốp tường. Sau khi giật mạnh phía bên trái, tấm ván tách ra, để lộ một cánh cửa. Sau cánh cửa, một két sắt lớn được đặt bên trong.

Một thợ khóa được gọi đến ngôi nhà đã nói với truyền thông địa phương rằng chiếc két sắt rất đắt tiền và có độ bảo mật cao. Mặc dù vậy, theo DetikNews, người thợ chỉ mất 15 phút để cắt được két sắt sau khi phá khóa thủ công.

Trong két lớn, 7 vali chứa những cọc tiền mặt nhiều loại khác nhau, trị giá khoảng 28,5 triệu USD (gần 750 tỷ VNĐ).

Tịch thu 7 vali chứa 74 kg vàng trị giá 370 tỷ đồng và 750 tỷ tiền mặt trong biệt thự hạng sang - Ảnh 2.

Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là 74 kg vàng thỏi trị giá khoảng 14 triệu USD (khoảng 370 tỷ VNĐ) được cất giấu bên trong.

Cảnh sát Indonesia vẫn chưa cho biết số vàng được tìm thấy tại biệt thự sang trọng ở Indonesia thuộc về ai.

Sau khi phát hiện số tài sản lớn, công tố viên hàng đầu của Indonesia Febrie Adriansyah – người đang phụ trách các cuộc điều tra chống tham nhũng – đã tự thừa nhận với truyền thông địa phương rằng ông là chủ sở hữu ngôi nhà có két sắt bí mật đó.

Tuy nhiên, ông Adriansyah phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho biết số vàng và tiền mặt được tìm thấy trong két sắt có "chủ sở hữu" khác.

Tuy nhiên, theo một tuyên bố của Văn phòng Tổng chưởng lý (AGO), ông Adriansyah sau đó đã từ chức khỏi vị trí công tố viên trưởng.

Cảnh sát Totok Suharyanto sau đó nói với các phóng viên rằng ông Adriansyah là nghi phạm trong một cuộc điều tra đang diễn ra về cáo buộc tống tiền, hối lộ và rửa tiền liên quan đến một vụ án trước đây mà công tố viên đã giám sát liên quan đến công ty bảo hiểm nhà nước Asabri.

Tịch thu 7 vali chứa 74 kg vàng trị giá 370 tỷ đồng và 750 tỷ tiền mặt trong biệt thự hạng sang - Ảnh 3.

Trước khi từ chức, ông Adriansyah đã dẫn đầu các cuộc điều tra và truy tố hình sự trong một số vụ án nổi tiếng, bao gồm cả vụ án tham nhũng của người sáng lập công ty khởi nghiệp Gojek - Nadiem Makarim.

Ông cũng đang giám sát một cuộc điều tra tham nhũng tại Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia, đơn vị điều hành chương trình bữa ăn học đường miễn phí của Tổng thống Prabowo Subianto.

Hiện quá trình điều tra, xác minh đang được tiến hành. Vì số tiền phát hiện bao gồm đồng rupiah Indonesia, USD và đô la Singapore, cảnh sát Indonesia cho biết sẽ phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cũng như các đại sứ quán Mỹ và Singapore.

74 kg vàng đã được gửi đến một ngân hàng vàng thuộc sở hữu nhà nước để giám định và định giá.

Theo ABC News

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